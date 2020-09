La «furgo solidaria» de San Sebastián de los Reyes vuelve a rodar

La furgo solidaria de Sanse vuelve a rodar por las calles de nuestra ciudad durante el mes de Octubre.

Las recogidas de alimentos y productos de higiene realizadas los días 4, 5, 18 y 19 del mes de septiembre frente a 4 supermercados (Carrefour Express de la C/ Cervantes, Ahorramás de la C/ Real, Mercadona de la C/ Gloría Fuertes y Ahorramás de la Avda. de Euzkadi) dejan un listón difícil de superar.

Fueron 31 las furgonetas donadas por nuestros vecinos a este proyecto local solidario, que sumadas a las 60 recogidas entre el 25 de mayo y el 25 de julio (agosto descanso) hacen un total de 91 furgonetas solidarias repartidas posteriormente entre las personas más necesitadas de San Sebastián de los Reyes.

Vistas las cifras, es fácil de suponer cual es el reto para el próximo fin de semana, llegar a las tres cifras, alcanzar la furgo solidaria número 100.

Las fechas y los lugares previstos para la próxima recogida son los siguientes:

Viernes 2 (tarde) y Sábado 3 (mañana)

Día de la Avda. de Tenerife, nº 20.

Ahorramás de la C/ José Hierro, nº 6.

Una vez más, queremos agradecer y animar a nuestros vecinos a que sigan siendo ejemplo de SOLIDARIDAD.