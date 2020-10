Venecia: La plaza de San Marcos se mantiene seca ante una marea alta por primera vez en su historia

Venecia recordará este sábado como el día en el que por primera vez el “agua alta” no llegó hasta la Plaza San Marcos para inundarla. Un enorme sistema de diques mécanicos, formado por 78 compuertas de casi 300 toneladas y 60 metros de longitud instaladas en las bocas del Puerto de la Laguna, ha frenado la fuerza del mar y ha protegido a la isla por primera vez en toda su historia.

El dique ha sido apodado Mose (Módulo Sperimentale Elettromeccanico) haciendo referencia a Moisés y su proeza de abrir y cerrar las aguas del mar Rojo a su paso. Sin duda este sistema ha marcado un antes y un después en lo que será la vida de la ciudad en el futuro, muy amenazada por el cambio climático.

En la mañana de ayer sábado estaba prevista que la marea alta alcanzara la Plaza San Marcos y la Basílica, los puntos más bajos de la ciudad, y alcanzaran los 135 cm de agua. Sin embargo, en tan solo 17 minutos las compuertas, situadas en la desembocadura del Puerto de la Laguna de Venecia, se cerraron dejando a la ciudad protegida y a los turistas con las botas de agua puestas.

“Ha salido muy bien. Estamos muy satisfechos. Me han insultado porque creía en esta obra, pero hoy hemos frenado el mar, que tiene un nivel más alto fuera de la laguna. Hoy celebramos algo histórico”, ha señalado el alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, en la cadena Sky.

Lo del día de ayer solo fue un simulacro, pero una prueba de que Moisés funciona y la culminación de un trabajo que lleva más de 40 años ideado y 10 en proyecto; y que terminará en 2021 con un presupuesto total de 7.000 millones de euros.

No obstante, la idea no convence a todos. Aunque los venecianos se han mostrado muy contentos, los ecologistas no ven con buenos ojos la obra pues puede llegar a tener un impacto en el fondo marino cuando las compuertas se mantengan sumergidas en marea baja.

Habrá que darle tiempo al proyecto y ver si este Moisés es la salvación a los pronósticos que señalan que Venecia baje de nivel hasta 8 cm en los próximos 20 años.

Fuente: Traveler