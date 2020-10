Covid 19: Todo lo que debes saber si vas a viajar en avión

Si el control de equipajes y demás parafernalia te parecían unos trámites engorrosos, en los tiempos que nos tocan vivir con el Covid 19 a cuestas, las cosas se han complicado mucho más. Pero ten en cuenta que todo es por tu seguridad y las de los demás.

En el aeropuerto y a bordo

Prepararse para su vuelo es más importante que nunca. Estamos aquí para guiarle durante su viaje, para que pueda viajar con confianza.

Prepare su viaje: mascarillas

Hasta nuevo aviso, es obligatorio que use mascarilla facial desde la primera llamada de embarque hasta que haya abandonado el avión, para evitar que el virus se propague. Sin protección facial, no podemos permitirle embarcar. Recomendamos encarecidamente que también use una mascarilla en el aeropuerto. Los pasajeros de hasta 10 años no necesitan usar mascarilla. Si no puede usar una mascarilla por razones médicas, a partir del 21 de septiembre de 2020, debe tener: – Un certificado firmado y sellado por su médico. Puede descargar el certificado aquí, imprimirlo y pedirle a su médico que lo firme y lo selle. – Un test PCR negativo para corona virus. La prueba debe realizarse dentro de las 72 horas anteriores a la salida. Deberá mostrar la copia original, impresa, de ambos documentos durante el check-in, el embarque y también a bordo. Si no puede proporcionar ambos documentos, el embarque no será permitido. Si su vuelo de regreso tiene lugar dentro de las 72 horas posteriores a la prueba, 1 test PCR es suficiente. Si su viaje dura más de 72 horas, deberá someterse a otra prueba de PCR en su destino. Si está médicamente exento de usar una mascarilla, infórmelo a uno de nuestros agentes de KLM en el aeropuerto. En algunos destinos, es obligatorio llevar mascarilla en lugares públicos, incluido el aeropuerto. En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, los pasajeros de 13 años en adelante están obligados a llevar mascarilla en todas partes. Asegúrese de comprobar los requisitos sanitarios de los aeropuertos desde y a los que viaja, y en los que realiza transbordos, y siga las instrucciones en el aeropuerto.

Requisitos

Una mascarilla adecuada, debe ajustarse cómodamente a un lado de la cara y cubrir la nariz, la boca y barbilla, y debe consistir de al menos 2 capas de tela bien ajustadas, hechas con materiales como algodón o lino. Si la mascarilla se humedece o se ensucia, debe cambiarse por una nueva. Debe usar una mascarilla facial nueva cada 3 horas. Asegúrese de llevar suficientes mascarillas para todo el viaje. En algunos destinos, las autoridades locales tienen diferentes requisitos para las mascarillas. Si vuela con KLM, recibirá un email informativo la semana anterior a la salida con los detalles sobre las medidas en su destino.

Llevar mascarilla

Al ponerse su mascarilla, asegúrese de cubrir su nariz, boca y mentón. Utilice los enganches o cintas para retirar la mascarilla y no la toque directamente. Lávese las manos con agua y jabón o utilice gel desinfectante para manos inmediatamente.

Comer y beber

Puede retirar la mascarilla temporalmente al comer o beber. Asegúrese de seguir las instrucciones sobre cómo quitarse y ponerse la mascarilla. Guarde su mascarilla en un espacio limpio (por ejemplo, en su embalaje original o en una bolsa de plástico limpia). No está permitido deslizar la mascarilla debajo del mentón o colocarla sobre la cabeza.

Antes de su viaje

Requisitos sanitarios y documentos adicionales

Le recomendamos consultar los requisitos sanitarios (por ejemplo, llevar mascarilla) y los documentos de entrada adicionales exigidos por el país al que está viajando en la página web del gobierno de dicho país. Algunos países no le permitirán la entrada sin los documentos adicionales correspondientes relacionados con la aparición del coronavirus. Asegúrese de comprobar cuales son estos requisitos poco antes de su viaje.

Compruebe los requisitos necesarios para realizar su viaje

Test del coronavirus

Para prevenir la difusión del coronavirus, algunos países exigen a los pasajeros realizar un test del coronavirus. ¿No está seguro si este es el caso del país al que va a viajar, o necesita más información? Asegúrese de comprobarlo en la página web del gobierno de ese país.

En el aeropuerto

Cuándo llegar aeropuerto

Debido a las medidas sanitarias y al hecho de que cada vez más pasajeros están volviendo a viajar, le recomendamos llegar al aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida de su vuelo europeo. ¿Tiene un vuelo intercontinental? En ese caso le recomendamos llegar al menos 3 horas antes de su salida.

Medidas sanitarias en el aeropuerto

Se han tomado medidas de higiene y distancia social para garantizar su seguridad. Cuando llegue al aeropuerto, asegúrese de seguir las instrucciones proporcionadas por el personal del mismo. Hemos instalado señalización horizontal, carteles y pantallas transparentes para asegurarnos de que hay suficiente distancia. Limpiamos y desinfectamos regularmente todos los mostradores y terminales interactivos. Si lleva a alguien al aeropuerto para despedirse, le aconsejamos que lo haga en el exterior y no en los terminales de salidas.

Antes de embarcar

Medición de temperatura y controles sanitarios

En algunos aeropuertos, se podrá comprobar su estado de salud durante el check-in, el embarque o a su llegada. También podría recibir un cuestionario, por ejemplo. Esto puede variar dependiendo del país o del aeropuerto.

Fuente: KLM