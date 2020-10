La canciller Merkel ordena que los hoteles alemanes no alojen a clientes que procedan de zonas de riesgo

Los hoteles de Alemania no podrán alojar a aquellos turistas procedentes de zonas de riesgo que no acrediten un test, realizado en las últimas 48 horas, que demuestre que no están infectados por coronavirus. Esta es la orden que ha impuesto Angela Merkel tras la reunión mantenida con los presidentes de los landers del país.

Alemania considera zona de riesgo aquellas regiones donde las infecciones superan el número de 50 por cada 100.000 habitantes. En el país germano, las zonas de riesgo son los distritos Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln y Tempelhof-Schöneberg de Berlín, el distrito de Hamm en Renania Norte- Westfalia, la localidad de Remscheid, el distrito de Vechta en Baja Sajonia y la ciudad de Bremen.

«Es una auténtica locura. No permitir que los alemanes viajen libremente en el interior de Alemania. No permitir que vayas a un hotel, como si fueras un delincuente. Esto debería solucionarse con medidas de protección, como se hizo durante el verano, en lugar de con prohibiciones», ha argumentado un turista germano en declaraciones recogidas por ABC.

Además, el gobierno federal ha decretado el cierre de bares y restaurantes a las 23:00 horas debido a la alta incidencia de contagios. Las fiestas privadas en locales cerrados no podrán superar los diez asistentes y, entre las 23:00 y las 6:00 horas, tampoco podrán formarse grupos de más de cinco miembros, cifra ampliable en caso de núcleos familiares de un máximo de dos hogares distintos.

Fuente: Preferente.com