En Estados Unidos hay 50 millones de latinos que se concentran en cinco de los estados con mayor voto. De cara a las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre, este grupo demográfico ha cobrado especial interés político tanto para el candidato demócrata como para el republicano, y la captación de su voto es fundamental para alcanzar la presidencia.

En este debate digital organizado por Casa de América y The Hispanic Council, hemos analizado la influencia que podrá tener el voto hispano en el resultado electoral. El encuentro, moderado por el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, ha hecho coincidir a tres expertos con gran experiencia en la política estadounidense: el consultor político César Martínez (que se conectó desde Los Ángeles), el profesor de The George Washington University, Roberto Izurieta (desde Washington) y el director y fundador de Plus Ultra Strategies, LLC, Octavio Hinojosa (desde Texas).

«Los hispanos con derecho a voto son el 13% de los ciudadanos; unos 32 millones de personas. Son el grupo minoritario más grande entre los votantes de cara a estas elecciones», ha introducido Daniel Ureña. César Martínez ha explicado que «Los hispanos tenemos la responsabilidad de dos Estados clave: Florida y Arizona. Y parece que Texas se va a poner en juego». Así lo cree también Octavio Hinojosa, para quien la cantidad de hispanos que acudan a las urnas en el que es el segundo Estado más poblado del país, será clave.

Roberto Izurieta ha hecho también hincapié en que el gran reto de este voto tan diverso es la participación: «Si los hispanos participan en las elecciones, llegarían a ser el grupo electoral más influyente en EE.UU.». Este voto tan «diverso» es el que hace que el voto hispano sea tan atractivo, tal y como explica Martínez: «Los hispanos no votamos como bloque, como por ejemplo es el caso de los afroamericanos, que en un 92% votan al partido demócrata. El voto latino tiene muchas variaciones dependiendo de los Estados, por eso será clave».

¿Y qué temas preocupan a los hispanos? Para César Martínez el tema migratorio es obviamente importante, pero también la economía y, ahora mismo, la salud. Los hispanos han sido la comunidad más afectada por la COVID-19 en EE.UU. Hinojosa destaca el tema de la educación, ya que en Texas más de la mitad de los estudiantes son de origen hispano. Para Izurieta, el votante hispano está también muy atento a la solidaridad con los suyos: probablemente ellos, que pueden votar, tienen una situación más regular, pero no miembros de su familia o amigos. Y su voto también irá destinado a regularizar su situación.