Air Europa pendiente de su probable rescate

El sector aerocomercial uno de los grandes perjudicados por la pandemia del coronavirus parece recuperarse. Digo, parece porque aún no se vislumbra una salida a esta grave situación mundial. Air Europa, una de las grandes aerolíneas de España necesita un rescate urgente para no quebrar. La venta a IAG paralizada, y en vías de no concretarse, agravan su situación.

Preferente.com analiza las vías que permitirían su salvación en el siguiente artículo:

«La salvación de Air Europa puede tener más caminos abiertos de los que ahora centran la atención. El interés de Iberia abre la puerta a que con algún cambio de condiciones haya más posibilidades de la transacción. También las exigencias sobre el rescate pueden ayudar a que sea más fácil, rápido y presentable. Y en cualquier caso, la plantilla de la aerolínea siempre será enormemente considerada por su valía y profesionalidad (Los dueños de Iberia sí ponen de su patrimonio para salvarla).

La venta de Air Europa a Iberia se encuentra bloqueada ahora mismo porque IAG considera que el precio renegociado sigue siendo desorbitado a tenor de la inyección que necesita la aerolínea hoy de Globalia. Un desbloqueo evidente sería una valoración más acorde con la coyuntura y el nuevo endeudamiento. Con ello, los más de 3.000 puestos de trabajo de Air Europa aumentarían sus opciones de salvarse (Diferencias y similitudes de los rescates a Air Europa, Lufthansa y Air France).

Respecto a la opción del rescate con dinero de los contribuyentes, Globalia se ha negado a que el Estado sea accionista como contrapartida a la ayuda pública. Además, también bloquea que haya miembros de la SEPI en el consejo de administración de Air Europa, para controlar mejor el uso del dinero público. Por lo tanto, un cambio de estas condiciones ayudaría a un desbloqueo de las inyecciones, y a una mayor agilidad y certidumbre para empleados y proveedores.

No obstante, un caballero blanco aparece hoy descartado, debido a que, por un lado, todas las aerolíneas tienen su supervivencia muy comprometida por las abultadas pérdidas de estos meses y las perspectivas de pasajeros para los próximos años se encuentran por debajo de los anteriores. Y con esta prevista caída estructural de la demanda, en especial por el hundimiento pronosticado de los viajes de trabajo, dificulta el interés de ningún inversor por Air Europa.

El gran valor de Air Europa son sus trabajadores, reconocidos como de primera categoría tanto pilotos como tripulantes, comerciales, administrativos, ingenieros, informáticos o financieros. Y a cuyo frente está Richard Clarck, el ejecutivo de aerolíneas más respetado, querido, alabado, reconocido y valorado por todo el sector, incluida una Iberia que quedó impresionada por su talento cuando se profundizó la relación hasta marzo para haber ejecutado la compra.

La valía y profesionalidad de toda la plantilla de Air Europa, que merece estos días el mayor reconocimiento que nunca, y que abarca de Richard Clarck hasta el último del escalafón, hará que siempre se mantenga la llama de la esperanza de que una salvación es posible. Para lograrlo va a ser de ayuda si se desbloquean las exigencias que están impidiendo que, mediante las distintas vías posibles, la solución y tranquilidad para todo este grupo humano no acabe de llegar»

Fuente: Preferente.com