Cine: «Todos hablan de Jamie», de 20th Century Studios

La película se estrenará el 26 de febrero de 2021 en Estados Unidos (fecha de estreno en España por confirmar).

Inspirada en una historia real, Todos hablan de Jamie de New Regency y Film4 es la adaptación cinematográfica del exitoso musical que lleva el mismo nombre. Jamie New tiene 16 años y no encaja del todo, en lugar de seguir una carrera «real», sueña con convertirse en drag queen. No muy convencido sobre su futuro, Jamie sabe una cosa con certeza: será una sensación. Con el apoyo de su madre y sus amigos, Jamie supera los prejuicios, y el bullying y sale de la oscuridad para convertirse en el centro de atención.

Todos hablan de Jamie está protagonizada por Max Harwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan y Richard E. Grant. El director de la producción teatral, Jonathan Butterell, debuta como director en un largometraje, con guion y letra de Tom MacRae, canciones de Dan Gillespie Sells y una partitura compuesta por Sells y Anne Dudley. Mark Herbert, p.g.a, Peter Carlton, p.g.a, y Arnon Milchan están produciendo, con Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma y Jes Wilkins como productores ejecutivos.