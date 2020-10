Historia maldita del rock: Luces y sombras en la historia del Rock and Roll

¿Es casual la muerte de muchos artistas a los 27 años, dando lugar incluso a un peculiar club? ¿Es cierto que el éxito de Led Zeppelin se debió a un pacto con el diablo de Jimmy Page? ¿Se esnifó Keith Richards las cenizas de su padre? ¿Por qué existen canciones de rock que incitan al suicidio? ¿Sigue vivo Elvis Presley? ¿Son tan inocentes los Beatles como parecen?

• En Historia maldita del rock desfilan artistas y grupos malditos, rock satánico, canciones de ultratumba, extrañas muertes y desapariciones, algunas leyendas urbanas y verdades que pueden dejarnos sin palabras.

• Javier Ramos es periodista y colaborador de diversas publicaciones, además de gestionar el blog Lugares con historia, que cuenta con más de 100.000 seguidores en Facebook.

PRÓLOGO por Javier Martínez-Pinna

Decía Bono, el líder de la banda U2, que la música podía cambiar el mundo porque también podía cambiar a las personas. No se equivocaba, especialmente si tenemos en cuenta la evolución del rock and roll, uno de los géneros más complejos de la historia, ya que en su génesis se mezclaron distintos tipos de música relacionados con las minorías sociales oprimidas de Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos países habían participado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, por lo que su población, sobre todo los más jóvenes, habían sufrido las terribles consecuencias de estos conflictos que provocaron muerte, pobreza, escasez y desconsuelo.

Se hacía necesario, por lo tanto, un nuevo elemento que permitiese mirar hacia el futuro con algo más de optimismo para dejar atrás esa triste realidad marcada por el dolor y la violencia. Fue así como se consolidó y popularizó el rock and roll durante los años cincuenta del convulso siglo XX, llenando de luz y esperanza a una generación interesada en construir un mundo mejor.

Durante los siguientes veinte años se trató de dejar atrás el recuerdo de las guerras mundiales, sumergiéndose en los nuevos ritmos y fórmulas musicales propuestas por artistas de la talla de Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Bob Dylan o grupos como los Beatles, que se convirtieron en un claro reflejo de un movimiento de carácter social que abogaba por la igualdad social y la paz entre las naciones en unos años de tensión permanente.

Pero en la historia del rock and roll también tenemos espacio para lo enigmático y lo tenebroso, para las maldiciones y lo inexplicable, para unos episodios controvertidos y de difícil comprensión que, a buen seguro, llamarán la atención de todos aquellos que amamos la historia de la música.

Es aquí donde entra en escena mi admirado amigo y compañero Javier Ramos, con el que he tenido el privilegio de colaborar en más de una ocasión. Con él emprenderemos un apasionante viaje para indagar y tratar de buscar solución a lo que se ha venido considerando como la historia maldita del rock: ¿qué es el club de los 27? ¿Existen los artistas malditos? ¿Qué es el rock satánico? Javier también arroja luz sobre otros hechos puramente legendarios y leyendas urbanas como la de Paul is dead, en la que se asegura que el célebre cantante, bajista y compositor británico habría fallecido el 9 de noviembre

de 1966 después de sufrir un grave accidente de tráfico.

En Historia maldita del rock, el lector encontrará un tipo de información que le permitirá escuchar a los grandes de la música de una forma totalmente distinta a como lo ha hecho hasta ahora. Por culpa de Javier Ramos, no volverá a quedar indiferente la próxima vez que escuche canciones y melodías como «Helter Skelter», escrita por Paul McCartney y que quedó asociada a los crímenes cometidos en el verano de 1969 por la familia Manson, «Stairway to Heaven», considerada un himno a Belcebú o «Gloomy Sunday», que según la leyenda urbana provocó cientos de suicidios. ¿Se atreve a dar el siguiente paso? En ese caso, abra el libro y sumérjase en un mundo apasionante; no quedará defraudado.