Luis Callejón Suñé: «A este gobierno lo que le interesa es gente pidiendo, y para eso hay que cargarse la economía»

«La situación en el sector hotelero de la Costa del Sol es lamentable. No hemos cubierto ni gastos. La situación en la que nos proyectamos, en lo que queda de año, tenemos cancelado el INSERSO, tenemos cancelada la turoperación y no tenemos dónde rascar clientes en el mercado internacional que está con cuarentena». «A este gobierno lo que le interesa es gente pidiendo, y para eso hay que cargarse la economía». Así de contundente se expresaba el Presidente de AEHCOS Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, D. Luis Callejón Suñé.

«Tenemos una situación bastante desfavorecida. Es decir en la cual nos vamos a encontrar con cierres de establecimientos y una apertura máxima a fin de año del 20%»

«Estamos viendo en Torremolinos hoteles históricos que llevan desde el año 76 y anterior a ello, que no han cerrado nunca y que hoy están cerrados»

«AEHCOS se ha reunido con la ministra y nos hemos dado cuenta que el turismo (para ellos) no tiene el peso que debería tener en este país. Con un PIB de un 13% y que no tenga un ministro en ese comité ejecutivo de ministros que han estado tomando decisiones pues nos parece lamentable situaciones como que no hayan pedido ayuda a Europa para el sector turístico eso dice dónde nos quieren posicionar, en la ruina total. VER VÍDEO