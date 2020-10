Doce hoteles españoles están nominados a los premios Condé Nast Johansens 2021

En concreto, los hoteles nominados a los Premios a la Excelencia de Europa y Zona del Mediterráneo son CoolRooms Atocha (Madrid) y el Llorenç Parc de la Mar (Mallorca) en la categoría ‘Best New or Recently Renovated Hotel’; el Palacio Can Marques (Mallorca) en la categoría ‘Best Small & Exclusive Property’; el Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife) en la categoría de ‘Best for families’; el Palacio de Villapanés Hotel (Sevilla) en ‘Best Value Experience’; el Bahía del Duque (Tenerife) en la categoría de ‘Best dining Experience’; el Lago Resort Menorca en la categoría de ‘Best Waterside Hotel’, y el Cas Gasi (Ibiza) en la categoría de ‘Best for Green Practices & Sustainability’.

La lista la completan el AR Diamante Beach (Alicante) en la categoría de ‘Best for Meetings & Conferences’; el Anantara Villa Padierna (Marbella) en la categoría de ‘Best Immersive Experience’; el Puebloastur Eco-Resort & Spa (Asturias) en ‘Best Breakfast’ y el GF Victoria (Tenerife) en la categoría de ‘Best Service’.

Además, en los Premios a la Excelencia de Luxury Spas están nominados Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Tenerife) en la categoría de ‘Best Hotel Spa’ y el Royal Hideaway Sancti Petri (Cádiz) en la categoría de ‘Best Destination Spa’.

Todas las nominaciones a los premios, que se dividen en categorías por zonas geográficas del planeta, pueden consultarse en la página web.