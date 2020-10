Madrid: Cartelera de cine, teatro, exposiciones y música de la semana

Empieza la semana y nuevas sensaciones nos invade. Muchos estarán de acuerdo con aquel temazo de The Boomtown Rats «I Don’t Like Mondays» (no me agradan los lunes), pero a nosotros nos motiva. Así que aquí os dejamos nuestras propuestas para esta semana que empieza.

María Martínez

Una semana más volvemos a la mítica sala de Cine Doré, cuyo encanto nos tiene a todos boquiabiertos. Especializado en películas vintage y en cine independiente, hace de él toda una experiencia única.

El incinerador de cadáveres (1969)

El señor Karel domina a sus familiares, amigos y empleados. Sólo está preocupado porque el tránsito de los difuntos hacia el más allá sea lo más limpio y rápido posible, todo mediante la incineración de cadáveres en el cementerio que regenta.

La reina de los bandidos (1994)

Cuenta la historia real de la proscrita y temina Phoolan Devi. Casada siendo una niña de tan solo 11 años, fue abusada y repudiada por su marido, además de sufrir continuas vejaciones hasta que se unió a unos bandidos. Una de sus primeras acciones fue matar a su marido y exhibir su cadáver. Perseguida por las autoridades y acusada por diversos crímenes, se convirtió en una leyenda para las castas bajas y las mujeres, conocida como “La reina de los bandidos”.

Cyclo (1995)

En Vietnam, en la sobrepoblada ciudad de Ho Chin Minh, un joven de corta edad se gana la vida como puede para mantener a su familia. Un día le roban el medio de transporte que utiliza para realizar su trabajo. Bajo la gran ira que le provoca lo sucedido, su visión ante la vida cambia. Poco a poco se ve envuelto en un mundo de crímenes y dinero fácil, del que difícilmente podrá abandonar.

Cuando el destino nos alcance (1973)

En el año 2022, la población de Nueva York, unos cuarenta millones de habitantes, viven en condiciones miserables. Para combatir el hambre se crea un alimento sintético, el soylent green, pero el policía Thorn y el viejo Roth, un superviviente de otra época, sospechan que detrás del nuevo alimento hay algo inquietante.

CINE DORÉ

Calle Santa Isabel, 3

MÚSICA

VI Gran Concierto de Ayuda en Acción

El director Pablo Heras-Casado se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid por sexto año consecutivo en un gran concierto benéfico enmarcado en la inciativa Acordes con Solidaridad. Un recitan que acoge el Teatro Real el 19 de octubre donde la recaudación del evento irá destinada al programa Aquí También de Ayuda en Acción para erradicar la pobreza infantil dentro de las fronteras. Interpretarán la Obertura Coriolano y la Sinfonía nº7 de Ludwing van Beethoven.

19 de octubre, Teatro Real. Plaza Isabel II, s/n.

https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/vi-gran-concierto-ayuda-accion

Frog Leap

El artista y cantante noruego Leo Moracchioli, fundador de Frog Leap Studios, emprende una nueva gira donde reinterpreta versiones de los grandes éxitos de la música de otros artistas con un estilo heavy metal y de manera acústica. El 20 de octubre en la sala But podrán escucharse canciones tan conocidas como Poker Face, Despacito, Baby Shark o la propia Macarena. Su estilo peculiar y original talento ha dado la vuelta al mundo consiguiendo con cada tema miles de seguidores.

20 de octubre, Sala BUT. Calle Barceló, 11.

Javier Ruibal

El compositor Javier Ruibal se sube al escenario del Nuevo Teatro Alcalá el 22 de octubre para presentar su nuevo trabajo desarrollado en formato libro disco Rubial, una reflexión sonora y visual sobre las inquietudes más íntimas del ser humano. Estará Javier Rubial a la voz y las guitarras, Lucía Ruibal al baile y Javi Ruibal a las percusiones acústicas. Toda una oportunidad para poder disfrutar de canciones llenas de amor y humor.

22 de octubre, Nuevo Teatro Alcalá. Calle de Jorge Juan, 62.

Janire

La artista vasca asentada en Madrid presenta sus nuevos temas en la sala Contraclub el 23 de octubre. Compositora autodidacta con un pop de carácter intimista distinguido y con cuerpo, se ha convertido en una de las artistas emergentes en las que más esperanzas hay depositadas dentro de la escena pop independiente, dotando a sus letras de realismo e intensidad.

23 de octubre, Sala Contraclub. Calle de Bailén 16.

La Sra. Tomasa

El 24 de octubre una fusión de música electrónica combinada con música latina y urbana sonará en la sala Copérnico. El grupo catalán ofrecerá un concierto con motivo del lanzamiento de su tercer trabajo discográfico llamado Alegre pero Peligroso, que incluye nueve canciones con colaboraciones como las de Bejo, Coely y Stonebwoy.

24 de octubre, Sala Copérnico. Calle de Fernández de los Ríos, 67

EXPOSICIONES

Reaction Madrid

El director y videoartista Pietro Jona, propone una video-instalación participativa que ha sido desarrollada a través de vídeos grabados por los madrileños. Un montaje que se estrena el 23 de octubre en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Conde duque de Madrid como protagonista y que busca mostrar la ciudad mediante los ojos de las personas que la llenan.

La exhibición muestra imágenes que normalmente pasan desapercibidas, utilizando la tecnología moderna, como los teléfonos e Internet, para dar mayor visibilidad a la villa. La selección final está integrada por Pietro Jona mediante retratos y visiones cotidianas que dejan constancia de cómo era y cómo se vivía en Madrid, para las futuras generaciones.

23 de octubre, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque Calle del Conde Duque, 11.

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/reaction-madrid-0

Las «Meninas» vuelven a salir a la calle

Del 15 de octubre al 15 de diciembre regresa uno de los mayores eventos de arte público: Meninas Madrid Gallery. Siendo esta edición una de las más especiales por los momentos tan duros que vivimos, se unen en solidaridad y con la idea de volver a traer la alegría y confianza a las calles madrileñas a través del arte. Meninas Madrid Gallery 2020 va dedicada a todas las víctimas de esta pandemia, y sobre todo a quienes han tenido que decir adiós a algún ser querido.

No te puedes perder esta edición llena de sorpresas y ¡altura!

https://meninasmadridgallery.com/