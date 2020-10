Los carroñeros «fondos buitres» a la caza de hoteles a punto de quebrar

A finales del mes de septiembre del presente año, D. Luis callejón Suñé, Presidente de AEHCOS Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, me comentaba en entrevista con Periodista Digital la situación crítica que viene arrastrando el sector hotelero en España. Sus palabras de indignación revelaban la gravedad del asunto: «La situación en el sector hotelero de la Costa del Sol es lamentable. No hemos cubierto ni gastos. La situación en la que nos proyectamos, en lo que queda de año, tenemos cancelado el INSERSO, tenemos cancelada la turoperación y no tenemos dónde rascar clientes en el mercado internacional que está con cuarentena». «A este gobierno lo que le interesa es gente pidiendo, y para eso hay que cargarse la economía»

Ahora, si a ello le añadimos que a fecha de hoy hay más hoteles en venta que abiertos, podemos decir que el descalabro es casi total. Tanto así, que por ejemplo, en baleares, hay varios hoteles que han colgado el cartel de «Se vende».

En Sant Antoni de Portmani y Santa Eulalia del Río se pueden encontrar las principales ofertas del mercado como la del Hotel Caribe de 3 estrellas en la zona de Es Canar, con 285 habitaciones y aun precio de salida de 52,5 millones de euros.

Según publica el portal Idealistanews, la empresa Gestmadrid Activos Inmobiliarios pone a la venta unos cinco establecimientos, Uno de ellos valorado en 41 millones de euros de un proyecto de construcción de un hotel de 5 estrellas con más de 25.000 m2, en la zona de Dalt Vila – La Marina. El otro proyecto se encuentra en la zona de Figueretes – Platja d’En Bossa y sale al mercado por 35 millones de euros “como el mayor proyecto hotelero de la isla de Ibiza. Complejo con más de 40.000 m2 de edificabilidad, distribuido en cuatro elegantes edificios”.

Esta tendencia a la venta la confirma Albert Grau, codirector de hoteles de la consultora Cushman & Wakefield. “Está aumentando el número de edificios hoteleros que sale a la venta”. Y se explaya, al respecto: “Los planes de negocio de la mayoría de los establecimientos vacacionales preveían contar con ingresos en verano, pero al final muchos no han llegado ni a abrir. Y también los urbanos, que hicieron sus planes esperando que se recuperase la actividad en septiembre. Las empresas, una vez se han adaptado a la Covid-19, han puesto en marcha los ERTE y los créditos del ICO, se ponen ahora a gestionar las ventas”.

Por otra parte, Jorge Ruiz, director de hoteles de la consultora CBRE para España y Portugal, señaló que “Los hoteleros en abril pudieron refinanciar su deuda con los bancos pero ahora las entidades financieras están menos dispuestas a hacerlo”.

Al final de todo va atener razón D. Luis callejón Suñé, Presidente de AEHCOS Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, cuando me decía que a este gobierno lo que le interesa es gente pidiendo, y para eso había que cargarse la economía. Por lo pronto, el sector hotelero está casi en la ruina, mientras los fondos buitres acechan en busca de las quiebras y posibles ruinas para dar el pelotazo del siglo. Así las cosas.