¿Cuáles son los diez cementerios más curiosos del mundo?

Halloween está ya a la vuelta de la esquina, y las calabazas, brujas y fantasmas comienzan a llenar el decorado de las ciudades de todo el mundo. Sin embargo, en España y en otros países católicos también se celebra la fiesta de Todos los Santos, un momento para recordar a aquellos seres queridos que ya no están entre nosotros. Los cementerios son un lugar que atraen cada vez más la atención de los viajeros, dedicando tiempo de su visita en una ciudad a adentrarse en los camposantos en busca de historias, leyendas y paisajes de lo más curiosos. Además, es una forma perfecta de conocer la forma que tienen los habitantes de cada lugar a la hora de enfrentarse a la muerte.

Para todos aquellos que buscan descubrir lugares diferentes en sus viajes, Civitatis ha preparado un listado con los 10 cementerios más curiosos del mundo.

1. Greyfriars, el cementerio embrujado de Edimburgo

El cementerio escocés de Greyfriars, situado en pleno centro de la ciudad, es un imprescindible en cualquier ruta paranormal por Edimburgo. Con fama de estar embrujado, Greyfriars cuenta con numerosas leyendas que van desde la historia de George Mackenzie y su reputación de sanguinario, hasta la de Bobby, un perro que esperó pacientemente su muerte durante 14 años sobre la tumba de su dueño (también está a la espera de su propia película, siguiendo la estela del famosísimo Hachiko).

2. Luarca, un cementerio abierto al mar

El pueblo asturiano de Luarca cuenta con un cementerio con vistas al mar Cantábrico. Así es, ¡casi en primera línea de playa! Habitualmente, los cementerios españoles suelen ser lugares lúgubres y oscuros. Sin embargo, en Luarca se puede ver un camposanto con tumbas, por lo general, blancas y rodeadas de césped. ¿Quién dijo que visitar un cementerio daba miedo? Además, el cementerio de Luarca alberga la tumba del Premio Nobel de medicina Severo Ochoa.

3. El cementerio alegre de Sapantza, en Rumanía

¿Cementerio… Alegre? Sí, habéis leído bien. La aldea rumana de Sapantza celebra la vida y no llora la muerte. Aquí, todas las lápidas están pintadas con colores llamativos y se completa su decoración con versos en tono humorístico y una caricatura que representa cómo vivió y murió el difunto. Curioso, ¿verdad? Este cementerio bien merece una visita durante cualquier viaje por Rumanía o Ucrania, ya que se sitúa a tan solo ocho kilómetros de la frontera entre ambos países.

4. Jerusalén y su cementerio judío

Situado en el Monte de los Olivos, es conocido por ser el lugar al que Jesús acudió a orar antes de ser traicionado, detenido y condenado a la crucifixión. El cementerio es el más antiguo de Jerusalén (y se dice que uno de los más antiguos del mundo). Abierto a los visitantes (incluso cuenta con su propio tour), se puede pasear por las más de 150.000 tumbas para conocer tradiciones judías para rendir homenaje a sus difuntos.

5. Myles Standish Burial Ground, el más antiguo de EE.UU

La lista de los 10 cementerios más curiosos del mundo no podía pasar por alto el más antiguo de Estados Unidos. Utilizado desde 1638, el Myles Standish Burial Ground puede presumir de darle el descanso eterno a muchos de los peregrinos que llegaron a Estados Unidos en el Myflower. Asimismo, su nombre se debe al famoso líder militar de la colonia de Plymouth, una oda a la historia colonial americana.

6. El ilustre cementerio Père Lachaise

Edith Piaf, Oscar Wilde, Amedeo Modigliani, Jim Morrison, Molière o Frédéric Chopin. ¿Qué tienen en común todos estos ilustres personajes? ¡Exacto! Estar enterrados en el cementerio Père Lachaise de París. Considerado como uno de los más visitados del mundo, este complejo funerario parisino de 44 hectáreas y con aspecto gótico y misterioso es sin duda un imprescindible en nuestra lista de los cementerios más curiosos del mundo. Además, el gran número de historias y leyendas que recorren sus corredores os dejarán boquiabiertos.

7. El cementerio de La Recoleta de Buenos Aires

Un museo al aire libre. Así podemos definir al cementerio de La Recoleta, el más famoso de Buenos Aires. Repleto de historias cuanto menos insólitas, este cementerio cuenta además con más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional. Otro de sus atractivos es el gran número de personajes célebres de la historia argentina que descansan en él, como Eva Perón, Federico Leloir o Rufina Cambaceres. ¿Qué tal realizar un free tour por el Cementerio de La Recoleta?

8. El cementerio más pequeño de España

Uno de los cementerios más curiosos del mundo se encuentra en el Valle de Arán, concretamente en la localidad de Bausen. Cuenta la leyenda que, a principios del siglo XX, dos jóvenes enamorados tuvieron que pagar una gran suma de dinero ya que estaban emparentados. La fuerza del amor hizo que acabaran casándose y viviendo juntos hasta que a los 33 años, la mujer enfermase y muriera. En esa ocasión, el párroco del pueblo se negó a darle sepultura en el cementerio del pueblo, por lo que su desolado marido y los vecinos del pueblo cavaron una fosa para enterrarla.

Desde entonces, solo se puede encontrar esta tumba en este famoso cementerio del valle, siendo el más pequeño de España.

9. El cementerio vacío de Finisterre

Si sois de los que les da miedo pasear entre muertos, el cementerio del Fin del Mundo de Finisterre es para vosotros. Está vacío. No hay nadie enterrado aquí. Así es, este cementerio fue construido por César Portela en el Monte do Cabo y no ha sido utilizado en ningún momento debido a problemas políticos y burocráticos, además de costumbres y supersticiones de los marineros gallegos.

10. Staglieno, el cementerio de Génova

Si anteriormente hablábamos del cementerio alegre de Sapantza, el cementerio de Staglieno en Génova es su opuesto sin ninguna duda. Este conjunto monumental plasma de una forma perfecta los sentimientos de dolor, arrepentimiento y pérdida gracias a las composiciones escultóricas que decoran su superficie. Situado sobre una colina, cuenta con algunas de las esculturas de ángeles más desgarradoras que podáis contemplar.

Sobre Civitatis

Civitatis es la compañía líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo con más de 44.500 actividades en 1.750 destinos repartidos en 125 países. Desde su nacimiento en 2008, Civitatis ha crecido hasta superar los 3,65 millones de clientes satisfechos en 2019.