Blanca Permanyer Conde nueva directora comercial de ASPIC

Uno de los cáterings de mayor prestigio de nuestro país, ASPIC ha nombrado a Blanca Permanyer Conde directora comercial. Blanca cuenta con 12 años de experiencia en el sector realizando esta función.

Blanca ha crecido profesionalmente al lado de su madre, Esther Conde, en paralelo a la empresa que hoy confía en ella, ASPIC. Experta en el sector, será ahora un gran valor para la compañía catalana que cuenta con ella para la expansión que tienen prevista en los próximos años. Su llegada a la compañía simboliza la firme apuesta de ASPIC por el talento y la unión de fuerzas entre los mejores.

Blanca supervisará el área comercial y gestionará todos los eventos de cátering en estrecha colaboración con los responsables de las diversas áreas.

Aspic ha empezado el 2020 con nuevas metas y proyectos, y con la incorporación de esta figura, pretende reforzar el crecimiento que está llevando a cabo. Un crecimiento medido y planificado que tiene como objetivo aumentar su servicio por el territorio nacional, buscando el desarrollo de nuevas líneas estratégicas de negocio para mantener su ritmo de expansión y abordar los nuevos retos del mercado.

Sobre su nombramiento Blanca Permanyer comenta: “Me encuentro muy ilusionada con este nuevo reto, he tenido la gran oportunidad de pasar a formar parte de Aspic, en el que voy a seguir haciendo el mismo trabajo, plasmando todo lo que he aprendido en mis últimos 12 años al lado de mi madre Esther Conde. Agradezco a Quique Roca-Umbert y a Eduard Casanova la confianza en mí para este nuevo proyecto de expansión. Además, me acompaña Sandra Alcoriza, mi mano derecha desde hace muchos años y se suma a este nuevo proyecto. Estoy segura de que juntas podremos portar nuestra experiencia y conseguir éxitos. Personalmente apuesto por un futuro muy prometedor”.

Aspic que actualmente factura cinco millones de euros y emplea a cincuenta trabajadores, está dirigida por dos de sus fundadores Quique Roca-Umbert y Eduard Casanovas, que juntos suman más de 35 años de experiencia. Quique y Eduard fundaron Aspic junto a Carlos Miró hace 15 años con el convencimiento de poder dar un servicio de cátering que estuviera a la altura de los grandes restaurantes, algo que no se daba hace un lustro y medio. Hoy en día la empresa, además de dar servicios de cátering para celebraciones particulares y empresas, cuenta con, dos espacios Aspic Selection dedicados a la gastronomía. Un escaparate de distinción para gastrónomos, dos tiendas – restaurante en la ciudad condal, ubicados en zonas estratégicas para dar cobertura a los barrios de Pedralbes, Sarrià y Sant Gervasi y que siguen con la gastronomía y la excelencia en la materia prima como eje central.

Ahora tras la consolidación de estos dos espacios y el cátering, Aspic piensa en ampliar mercado en Madrid y desarrollar allí su actividad gastronómica en la capital.

“La incorporación de estas nuevas figuras ayudará a conseguir los ambiciosos objetivos fijados para los próximos años. Blanca y su equipo serán sin duda una pieza clave para seguir trabajando, estamos convencido que aportarán sus conocimientos para continuar obteniendo muy buenos resultados como han hecho hasta la fecha” declaran Quique Roca-Umbert y Eduard Casanovas que comparten la capitanía de Aspic.