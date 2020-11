Club of Course participa como socio estratégico en el primer evento TIS en España

OF COURSE el club de negocios y networking ha firmado un acuerdo con NEBEXT, organizador del TIS, Tourism Innovation Summit 2020, para ser socio estratégico del evento, de esta forma estará presente en Sevilla del 25 al 27 de noviembre fechas en las que tendrá lugar.

Además de asistir con stand propio con la finalidad de ser un punto de encuentro de networking, crear nuevas alianzas y empezar a colaborar con otros empresarios del sector y sus proyectos, varios miembros de Of Course serán ponentes en el Summit, nombres tan destacados club como Marc Rahola CEO OD Hotels, Diego Calvo CEO Hotel Concept Group, Enrique Espinel COO de Civitatis, Virginia Lopez CEO Cruisesnews y otras empresas que están representadas dentro del club como NH Hotels, Turisme de Barcelona, Clia o Port Aventura.

Los ponentes miembros del Club Of Course compartirán panel con nombres tan relevantes como Gloria Gevara- presidenta de WTTC, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, Kike Sarasola presidente de Room Mate, Felix Navas Ceo de Catalonia Hotels, Miguel Sanz TurEspaña y un largo etcétera.

Una agenda de tres días en las que más de 300 expertos internacionales abordarán las claves del sector turístico en la era post Covid19, un evento con rangos de acreditación Silver Pass, Golden Pass y Platinium Pass. Y donde los miembros del Club Of Course tendrán Gold Pass gratuito para todo el evento y un 50% de descuento para los invitados de miembros del club.

“Gracias a este importante acuerdo con NEBEXT, miembro del Club OF Course, entramos por segunda vez en el sector de los eventos tras el éxito de participación en el SUNCRUISES donde ya hemos estado presentes este pasado mes de octubre, y nos abre el horizonte a nuevos acuerdos estratégicos que beneficien a los socios” declara Xavier Borras, presidente de OF COURSE.