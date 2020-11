Qué ver y hacer en Madrid este «Puente de la Almudena»

Llegamos al Puente de la Almudena, pero aunque estemos confinados, en la ciudad hay mucho por ver y hacer. Como no podemos pensar en otra cosa que no sea desconectar de nuestra vida rutinaria y disfrutar de estos días de ocio, desde Periodista Digital te proponemos unos planes de lo más divertidos y culturetas que no te puedes perder.

María Martínez

Galería IKONO

Situada frente al Museo Reina Sofía, esta peculiar galería nos invita a potenciar los sentidos a través de actividades inmersivas, colores, olores, texturas, en las que poder inmortalizar el momento con la propia cámara o móvil, o incluso por un fotógrafo profesional que enviará las fotografías de manera gratuitas a quien lo desee.

Un camino de una hora aproximada en el que podrás visitar cinco espacios diferentes: Océano ikono, Lluvia de confeti, Santuario bambú, Vivid lounge y Texturas continuum, que se encuentran distribuidos a lo largo de quince salas, repartidas en tres plantas.

Juega esta exposición con la fotografía, el arte contemporáneo y la experiencia promovida para que la visita sea un viaje completamente sensorial que te ayude a desconectar y vivir una experiencia de lo más intensa.

Calle de Sánchez Bustillo, 7.

El terror a portada

La exposición “El terror a portada” estará disponible hasta el 30 de noviembre en la real Casa de Correos, que acoge más de 180 documentos que repasan algunos de los episodios más importantes de la historia reciente de la violencia terrorista. La mayoría son portadas de los periódicos ABC, El Correo y El Diario Vasco.

Organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y hace un recorrido por 60 años de terrorismo desde el asesinato de Begoña Urroz hasta el ataque del Daesh en Sri Lanka con dos víctimas españolas.

Todos los terrorismos tienen cabida en esta exposición en la que se muestran varios puntos de vista, desde las víctimas hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pasando por fotografías, portadas y proyecciones, aunque también armas incautadas, material utilizado en atentados o efectos personales de las víctimas. Una exposición que te dejará boquiabierto sin duda por la dureza de algunas imágenes.

Real Casa de Correos. Plaza Puerta del Sol, 7.

JAZZMADRID20

El Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa y CentroCentro serán desde el 5 al 29 de noviembre, las sedes principales del Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID20. Conciertos, cine, libros, teatros, conferencias, debates y exposiciones en una nueva edición adaptada a la situación que vivimos actualmente, convirtiendo a Madrid en la capital de jazz.

Los aires flamencos ocuparán buena parte de la programación, con propuestas atractivas como la voz de Mariola Membrives, el piano de Dorantes o la flauta de María Toro, conviviendo con muestras de los variados catálogos de la escuela jazzística más avanzada, con aires de rock y otros muchos universos.

No podrán faltar en esta edición algunos nombres esenciales del plano musical nacional como Javier Colina y su recién creada Lockdown Band, con el percusionista Tino di Geraldo o Suso Sáiz. También destacan las magistrales parejas formadas por Martirio y chano Domínguez, Pepe Rivero y María Berasarte o Antonio Serrano y Constanza Lechner,

https://festivaldejazz.madrid.es/

Cádiz

El Teatro Lara presenta bajo la dirección de Gabriel Olivares, Fran Nortes, Bart Santana y Nacho López una comedia que replantea el concepto de amistad masculina.

Cádiz es una obra que muestra la estupidez masculina y de la necesidad de cambio de la definición de ser “hombre”, porque “quererse” no es solo cosa de chicas.

Es la historia de esos amigos que son más bien familia, Eugenio, Adrián y Miguel lo son desde que eran pequeños, pero han dejado de tener cosas en común. Eugenio piensa en futuro, Adrián en presente y Miguel vive en el pasado…con 40 años ninguno de los tres ha crecido lo suficiente como para comprender que los amigos son aquellos que se aceptan a pesar de sus diferencias y sus diferentes visiones del mundo.

Teatro Lara. Corredera Baja de San Pablo, 15.

La comedia salvó mi vida

Un monólogo del gran Ignatius Farray, tras más de ocho años haciendo comedia, decidió dar a conocer su historia en el mundo de la risa. La comedia que salvó mi vida, en el Teatro Cofidis Alcázar, donde el humor negro brilla, con su ingeniosa mente, nos sacará de la rutina por completo para reír a carcajadas.

Calle de Alcalá, 20.

Konnichiwa

Esta semana te recomendamos este japonés, que creerás que estás en una típica Japanese Street Food. Ubicado en una de las calles más famosas y transitadas de Madrid, en pleno centro de la capital te trasladaremos a Japón sin saltarnos ninguna restricción. Te recomendamos que pruebes la nueva especialidad de la casa Okonomiyaki de Hiroshima y la cazuela de ramen Konnichiwa (picante), además de acompañarlo de dos buenas cervezas, nuestra favorita, Sapporo. Toda una experiencia gastronómica y una bomba de sabores japoneses en pleno Madrid.

Calle Fuencarral, 98.