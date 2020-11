Desgarrador: Últimas palabras de un enfermero antes de morir por Coronavirus

“Bueno, pues, llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy”, con estas palabras se despedía en un vídeo Sergio Humberto Padilla Hernández, de 28 años, un enfermero que laboraba en un hospital del estado fronterizo de Chihuahua en México.

Horas después moría debido a complicaciones provocadas por el coronavirus o COVID-19. Su caso se hizo viral debido a que a pocas horas de morir grabó un emotivo mensaje en el que se despedía.

“Voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante. Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón“, pero por desgracia no fue así y esas fueron unas de sus últimas palabras.

Padilla Hernández, se contagió en el hospital en donde trabajaba como enfermero.

Según los últimos datos de las autoridades sanitarias, México alcanzó 94 mil 808 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y hasta el momento hay 961 mil 938 casos confirmados, de los cuales un millón 170 mil 161 son negativos y además se tienen 371 mil 465 casos sospechosos.