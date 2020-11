Rodrigo Diamanti: «La Corte Penal Internacional estrecha el cerco a la dictadura genocida de Maduro»

“Hoy desde la Corte Penal Internacional celebramos que el proceso de justicia internacional para Venezuela sigue avanzando.

Hace menos de un mes la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas emitió un informe sobre Venezuela en donde se estableció que se había cometido Crímenes de Lesa Humanidad en contra de los Venezolanos y que los mismos eran parte de un plan sistemático de ataque dirigido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de aquellos que le hacen oposición.

Esto fue suficiente para que hace menos de una semana, la Fiscalía de esta Corte Penal Internacional, ratificara la existencia de estos crímenes y avanzara a la fase III de su examen preliminar.

A este punto al régimen de Maduro se le ha puesto en jaque pues no le queda de otra que comenzar a entregar a todos los funcionarios del alto mando y las cabecillas ejecutoras ante la justicia o la mismísima Corte Penal Internacional será la que los juzgará a el y a todos los responsables.

No olvidemos que en el informe de la Misión de Determinación de Hechos se estudiaron 223 casos y se hizo mención a la situación de 37 militares que aún permanecen en las manos de sus torturadores y han recibido retaliaciones por dicha mención. Lo importante es que en este mismo informe han identificado a varios de los responsables y que Naciones Unidas sigue trabajando para agregar los nombres de aquellos que siguen ejecutando las órdenes del régimen cómo:

El presidente de la Corte Marcial Edgar Rojas Borges.

La jueza militar del tribunal primero de control, Claudia Carolina Pérez de Mogollon.

Los jueces Mikel Amézquita y Norelys de Leon, vinculados a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo.

Nuestro llamado desde aquí, desde la Corte Penal Internacional es a todos los jueces, fiscales, defensores públicos, militares, guardias nacional y demás funcionarios públicos a no seguir las órdenes del regimenes de represion, persecusion, asesianto y tortura si no quieren dar mas evidencias en contra de ellos y aquellos que aun no aparecen evitar formar parte de la lista de responsbales de crimenes de lesa humanidad investigadas por la corte penal internacional”

Rodrigo Diamanti, Presidente de Un Mundo Sin Mordaza. – La Haya, Holanda.