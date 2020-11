FETAVE denuncia que las agencias de viajes, sin ingresos desde marzo, están en caída libre

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, FETAVE, quiere recordar a las Comunidades Autónomas, competentes en lo referente a las agencias de viajes, y con ellas al Ministerio de Turismo que, más de ocho meses después del inicio de la pandemia, la situación de las agencias de viajes, sin prácticamente ningún ingreso en esos meses, sigue empeorando pues sigue teniendo que hacer frente a impuestos, costes de alquiler de locales, energía, sistemas informáticos, etc. de forma que, según datos de la Seguridad Social, es el sector económico más afectado en términos de porcentaje de empleados en ERTE y de menor recuperación de ellos y nuevamente ha vuelto a ser el más dañado por las nuevas medidas de confinamiento derivadas del nuevo estado de alama que va a mantener cerradas ese 80% de las agencias existentes que desde marzo no han abierto y amenaza cerrar sin fecha las escasas no más de un 20% abiertas.

El colectivo, situado al borde del precipicio sin ningún tipo de ayudas especificas para él, dejando aparte el caso de alguna pequeña ayuda en algunas Comunidades como Castilla y León, País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana, absolutamente simbólicas en cuantías, está conformado por más de 70.000 trabajadores en gran medida en situación de ERTE desde marzo y con ellos otras tantas familias afectadas en situaciones límite en muchos casos.

Acogemos de muy buen grado las iniciativas que se están poniendo encima de la mesa por parte de Comunidades Autónomas y Gobierno de España para ayudar al sector de la hostelería, (desde FETAVE las hemos venido solicitando para ese colectivo y también para otros, y entre ellos el de las agencias) que nuevamente es un sector muy afectado por los últimos confinamientos, pero no menos lo es el de las agencias de viajes por esos nuevos confinamientos de forma que, si menos del 20% de las agencias estaban abiertas al momento de la nueva declaración del estado de alarma (menos en proporción que la de los establecimientos de hostelería abiertos), esos nuevos confinamientos pueden dejar en anecdótico el número de agencias que continúen abiertas, y especialmente, de pymes y autónomos, y es por ello que desde FETAVE reclamamos la urgente adopción de medidas para el sector de agencias de viajes en situación aún peor que la de la hostelería y es que, en términos de empleo, las AA.VV. ocupan el primer puesto en proporción de trabajadores que en estos momentos se encuentran en ERTE y también ocupan el primer puesto en menor número de empleados en proporción que han podido activarse y salir del ERTE.

Los ingresos de las agencias han descendido de media en más de un 90%, y más del 50 % de ellas no han tenido ningún tipo de ingreso, teniendo además que gestionar decenas de miles de cancelaciones de reservas y reembolsos que se están produciendo durante este tiempo de viajes que es imposible llevar a cabo, por ello, y porque salvo en materia de costes laborales por los ERTE no han tenido reducciones de sus costes, la situación es insostenible, los créditos ICO, los ERTES y las medidas generales adoptadas por el Gobierno de España, son una medida coyuntural a corto plazo que ya no pueden paliar la situación de un sector que está literalmente despareciendo ante nuestros ojos sin que las Administraciones competentes, Comunidades Autónomas y Entes Locales incluidos, hagan, no ya lo necesario, sino prácticamente nada, para intentar salvarlo.

FETAVE quiere señalar ante la opinión pública que la situación de las agencias de viajes lleva siendo similar, si no aún peor, que la de hostelería en la actualidad y ello desde hace 8 meses sin que se haya puesto en marcha un plan de ayudas directas por parte de ninguna de las administraciones, salvo loables excepciones y de importes ínfimos para la magnitud del problema en el que nos encontramos que impacta en más de 70.000 familias y consecuentemente unas 250.000 personas afectadas.

Solicitamos nuevamente la urgente puesta en marcha de un plan de rescate para las agencias de viajes en el que, además de articular ayudas directas a fondo perdido o programa de créditos a 0% de interés, nada nuevo que no se haya dado ya en Alemania, Francia o Italia por ejemplo, incluya estímulos efectivos a la demanda turística nacional más allá de los programas de bonos autonómicos absolutamente ineficientes en su inmensa mayoría, se amplíe la carencia de los créditos ICO y sus plazos de amortización, se asegure la ampliación de los ERTES para el sector hasta el 1 de abril y su eventual prórroga hasta al menos el 31 de mayo, en las condiciones actuales, facilitando a partir de enero de 2021 el ajuste de las estructuras actuales inviables en el escenario previsible de ese año, así como aprobar en España la Recomendación de 13 de mayo de la Comisión Europea a los Estados Miembro sobre reembolsos derivados de la COVID-19 y, asumiendo que el sector está globalmente en pérdidas, anular sin más dilación el IAE para 2020 y 2021.