El reggaetonero español «Realwiner» arrasa con «Ya te olvidé-remix»

España ya no es la cenicienta en el género urbano. Todo lo contrario: artistas como C.Tangana, Omar Montes, Nyno Vargas, Rosalía, Mora y RVFV, entre otros, la están rompiendo, y su música ya se siente en otras partes del mundo, lo que constata que el talento Made in Spain ya no es una quimera, todo lo contrario, es el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio, que en artistas como Realwiner es una motivación más para alcanzar ese sueño que desde siempre lo ha perseguido: ser un grande del reggaeton no solo en su país, sino a nivel internacional.

Y para ello se viene preparando desde hace tiempo, cada día, superándose, entregado a largas horas de sesiones en el estudio, buscando ese impacto musical para crear éxitos y reventarla con temas como «Ya te olvidé remix», una canción que engancha desde el primer segundo, y en la que el sonido nada tiene que envidiarle a lo que se cuece en el otro lado del charco.

Desde el primer día de su lanzamiento, «Ya te olvidé remix», viene recibiendo elogios por parte de muchos conocedores del reggaeton, y la satisfacción también de Btw, G-Boy y Pablo Cartier, artistas que le imprimen a este tema la fuerza que hace que las bocinas sientan el impacto de una canción que suma vistas y escuchas en todas las plataformas digitales.

¿Pero quién es Realwiner?

Alejandro Luque, conocido artísticamente como Realwiner, nació en Barcelona, España, el 25 de agosto de 1988.

Su nombre artístico cuando comenzó en la música fue Winer, y su incursión en los géneros urbanos fue en el rap en el año 2005. En 2009 realizó su primera maqueta con el grupo Alta Gama con el que cautivó con fuerza el panorama underground de Barcelona.

En 2011 lanzó su primer trabajo musical titulado «Fe ciega», proyecto que le dio la oprtunidad de hacer conciertos por casi toda España y compartir cartel con muchos de los artistas top del momento del género rap.

En 2013, tras la disolución del grupo Alta Gama, preparó el que fue su primer álbum en solitario titulado «Me mantengo fiel», proyecto que contó con colaboraciones de primer nivel. Por motivos personales tuvo que retirarse del mundo de la música durante seis años.

En 2019 vuelve a la carga empezando de cero con un estilo más comercial y renovado, y modifica su nombre artístico a Realwiner, dejando atrás el rap y entrando en géneros más comerciales como el reggaeton, estilo con el que pretende realizar ese sueño que lo persigue día a día: romper tarima en todos los escenarios del mundo.