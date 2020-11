Madrid celebra la edición navideña de «Craft Week»

Del 13 al 22 de noviembre se celebra en la capital la edición navideña de Madrid Craft Week, un encuentro que nos ofrece la oportunidad de conocer a nuevos artistas, artesanos, obras, productos, marcas, experiencias y tendencias del mundo craft.

María Martínez

Una semana en la que poder celebrar la creatividad, la autenticidad y el lujo además de explorar nuevos territorios vanguardistas y universos de alta calidad, donde lo mejor de todo es el apoyo al comercio local, que está siendo uno de los sectores más golpeados durante esta crisis.

Colaborarán una vez más asociaciones de comerciantes de barrios madrileños como Las letras Street, Salesas Madrid, Distrito 41 o el Rastro Madrid, entro otros más. Además no podían faltar colaboradores como el Ayuntamiento de Madrid, a través de su proyecto Madrid Capital de Moda y Volveremos Si Tú Vuelves.

Los negocios nos abrirán las puertas a esta experiencia para explicarnos el desarrollo de su trabajo gracias a una inciativa que defiende la artesanía y los procesos manuales de elaboración de los artículos. El evento mantendrá todas las medidas de seguridad para poder disfrutar de él sin riesgo alguno.

Este año se suman a esta edición navideña algunas tiendas como Adhoc, Andrés Gallardo, Ay Candela, Capas Seseña, Colmado Shop, Ecoalf, Elisa & Eduardo Rivera , El Florista, Enraizarte, Franjul, Ginger & Velvet , Glent Shoes , L’Atelier Óptica , La Cuesta , La Integral , La Intrusa, La Musaraña, La Veintinueve, Lolita McTisell, Miseria, Motoz Mazarías

Nud Gallery Shop, O-Store Madrid, Pardo Family, Peseta, Pinar Shop, Pinpilipauxa , Pipoca,Sales de Plata, The Corner, Tipi Shop y Walk with me.

Madrid Craft Week cuenta con un amplísimo programa de actividades para poder conocer el mundo artesanal de primera mano. Acogerá varias exposiciones como la muerta de trajes de papel en el Centro ABC de Serrano de la mano de Papelorio y la exposición Desde Cerca en la que Cristina Armesilla, María Mallo, Marta Fernández de Lugo y Patricia Álvarez presentan sus marcas de joyería hechas a mano.

También habrá tiempo para algunas intervenciones artísticas en vivo, jornadas de puertas abiertas y talleres para aprender diferentes técnicas como, por ejemplo, Hazte tu propio cinturón en piel o funda de gafas, Haz tu conito de autorriego o Fabrica tu propio robot con piezas recicladas.

Además de la colaboración especial de algunos restaurantes mostrándonos sus platos especiales CRAFT como Cinco Jotas Jorge Juan y Serrano, NiMu Barquillo, Sr. Martín, Mercí, Kuc Place To Be o Le Petit entre otros, toda una delicia craft, visual y para el paladar.