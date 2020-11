Rossy de Palma reivindica el Arte como forma de resiliencia

La palabra ‘resiliencia’, que designa la capacidad de sobreponerse ante la adversidad, ha sonado mucho a raíz de la pandemia. Pero la actriz, cantante, modelo y artista dadaísta Rossy de Palma, que, desde la Movida, ha desplegado su talento no solo en nuestro país sino también en Estados Unidos o Francia -donde es Medalla Oficial de las Artes y las Letras-, la descubrió hace ya unos veinte años leyendo a Boris Cyrulnik, un neurólogo que había tratado a personas que vivieron la experiencia de un campo de concentración.

Pensando en el concepto, esta ex chica Almodóvar (Mujeres al borde de un ataque de nervios, Julieta) se identificó con él, y pensó en hacer un homenaje a la música, la pintura, la fotografía, la moda y, en general, al Arte como bálsamo que embellece la vida, en un monólogo que cobró forma en 2015 por encargo del legendario Teatro Piccolo Grassi de Milán. Aquel solo se titulaba Resilienza D’Amore, y tras girar por otros escenarios, llega ahora a la Sala Negra de los Teatros del Canal, entre el 4 y el 6 de diciembre, actualizado y con sorpresas.

Rossy de Palma ha adaptado a la calidez de la Sala Negra aquel espectáculo de inspiración surrealista, creando un encuentro íntimo con el público que evocará a Dalí, Picasso o Lorca, y en el que repasará algunas de las experiencias de su vida, que define como “un acto de rebeldía” animado por la voluntad de “desmenuzar, de saber lo que se esconde detrás de la apariencia de las cosas”, para descubrir “que al final no hay nada, solo la humedad de las lágrimas que has derramado”. Confiesa que se ha “sentido sola, única en mi especie, como un anacronismo, un error”. Y “la poesía, el dadaísmo, el surrealismo, los primeros amigos, el primer amor… Creía que me iban a confortar ante la adversidad. Así que mi trabajo fue en sus comienzos un acto para aprender a quererme a mí misma. Sin saberlo hacía y sigo haciendo una resiliencia de amor”.

Repertorio:

La lacrimosa – Requiem Mozart

La boca – Dalí dixit

Collar de perlas – with Adanowsky

La Luna y la playa – A. Iglesias

Pena Tiranna – Xavier Sabata-Handel

Heal heels – Variaciones Goldberg 25

Velos – Rosey Chan

El bazar chino – Juan Xueer

El avestruz – Ecce Cello

La parte de mí – Rossy de Palma

Forget me not – René Aubry

Black Lake – Björk

Frames – A. Iglesias

Pan y cebolla – Carles Santos

Kimonos – Travelling Lady

Bello amore – Ornella Vanoni

Y una sorpresa especial…