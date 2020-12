El karaoke en España podría desaparecer

La Asociación de Productores y Empresarios de Karaoke (APEK), reclama un plan de choque económico urgente para evitar el cierre del 75% de este tipo de locales, que aseguran estar al borde de la quiebra.

Según datos del último barómetro sobre el Impacto Económico COVID-19 en los locales de karaoke, realizado por APEK, desde que se inició la crisis de la pandemia, se ha procedido ya al cierre definitivo del 25% de este tipo de empresas en toda España y se corre el riesgo de que sean prácticamente la totalidad de locales en pocas semanas, si no se consigue una solución inmediata.

Con estas cifras, la organización empresarial insiste en que el Gobierno debe activar ya un plan de rescate económico para el sector e insta, a la vez, a que las diferentes administraciones, busquen fórmulas para equiparar su actividad a la de los espectáculos culturales. Esto permitiría a muchos karaokes afectados por el decreto del cierre de los locales de ocio nocturno, volver “a conectar sus micrófonos” con todas las medidas de seguridad exigidas.

Los más de 400 locales de España de karaoke, después del confinamiento de primavera, además de las medidas obligatorias de aforo implementadas, separación mínima y alcohol desinfectante, tomaron medidas sanitarias extraordinarias, como la utilización de esterilizadores de micrófonos con luz UVC para cada actuación, fundas desechables en los micrófonos para cada cliente, e incluso mamparas de metacrilato de separación en el escenario, poniendo todo de su parte y evitando al máximo el riesgo de cualquier posible contagio.

Aun así, les ha sido negada, en la gran mayoría de los casos, la apertura de sus locales desde marzo, abocando a todo el sector a unos datos económicos demoledores.

Según el estudio realizado a empresarios del sector, indican que su facturación ha caído de media en un 89,1%, en comparación a los datos de 2019. A tenor de estas cifras, “el Gobierno no puede actuar en estos momentos como un cuello de botella, y debe buscar soluciones porque la capacidad de resistencia en la actualidad ha sobrepasado los límites. Este tipo de establecimientos, prácticamente no han recibido ninguna ayuda, mientras las restricciones cada vez son mayores. La actuación del Gobierno y las CC.AA. ha sido desproporcionada, con medidas poco coherentes, incluso prohibiendo la actividad de karaoke en algunos territorios hasta en horarios diurnos o de forma total en muchas comunidades.”

Desde APEK remarcan que “los karaokes han sido y deben seguir siendo la cantera de todos los futuros cantantes de España, una afición arraigada a la cultura popular, y una actividad festiva que merece la pena proteger”.

Karlos Hurtado, presidente de APEK y CEO de Karaokemedia.com, aclara que: “Como no lleguen ayudas directas a los locales y/o permitan una apertura controlada inmediata, es una pena, pero este colectivo y en consecuencia el karaoke como tal, será una actividad que desaparecerá en España, y que terminaremos echando de menos como actividad recreativa y sana que visitan más de 4 millones de personas en España cada año”.

El público de los karaokes es gente adulta en la mayoría de los casos, que se comportan de forma muy tranquila, sentada correctamente en una mesa. “Creemos que se puede retomar la actividad de inmediato con todas las medidas sanitarias que ya se toman, o bien, aceptando nuevas medidas adicionales que se puedan proponer por las instituciones”, concluyen desde la asociación.

Karaokemedia es la única productora musical de karaoke superviviente en España, y lleva ya 9 meses con cero ingresos. Han tenido que reducir la plantilla de trabajadores en un 80%, y además, al no pertenecer a ningún sector y no recibir ayudas, y con préstamos y ahorros agotados, no saben si mañana podrán volver a abrir la persiana, si no permiten ya la reapertura de sus clientes, las salas de karaoke.