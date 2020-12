Las asociaciones de aviación internacional piden a los gobiernos abolir las restricciones de viaje

Las asociaciones de aviación europeas e internacionales están instando a los gobiernos europeos a abolir inmediatamente las medidas de cuarentena y otras restricciones de viaje siguiendo las nuevas Recomendaciones publicadas por la EASA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que rechazan inequívocamente su uso en la situación actual, donde la transmisión de el virus ya está muy extendido.

Las «Directrices para las pruebas de COVID-19 y la cuarentena de los viajeros aéreos: Apéndice al Protocolo de seguridad de la salud de la aviación» de EASA / ECDC también confirman que los viajeros aéreos representan menos del uno por ciento de todos los casos de COVID-19 detectados y no aumentan la tasa. de transmisión de virus.

“Estas Directrices muestran de manera inequívoca que las cuarentenas son medidas esencialmente impulsadas por la política, no basadas en el riesgo, que no guardan relación con lo que realmente se necesita para salvaguardar la salud pública. Como tal, las cuarentenas no pasan la prueba de proporcionalidad, un principio clave de la legislación de la UE, especialmente porque no existen medidas equivalentes en las fronteras terrestres. Esto ha resultado en limitaciones sin precedentes a la libertad de movimiento y la libertad de proporcionar servicios. Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que deroguen inmediatamente sus restricciones de cuarentena y restauren la libertad de movimiento para los ciudadanos europeos ”, dijo Olivier Jankovec, Director General de ACI EUROPE.

Un enfoque más armonizado y coordinado entre los Estados de la UE, el EEE y el Reino Unido es esencial para aumentar la claridad y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas siguiendo la última recomendación [2] del Consejo de la UE. Esto es fundamental para la recuperación del sector.

Las Directrices EASA / ECDC consideran que las cuarentenas de 14 días son efectivas solo en la «situación excepcional» en la que un país ha logrado un control total sobre el virus y reducido los niveles de transmisión a casi cero, y solo entonces para los viajeros que ingresan desde países donde el virus sigue circulando.

Aparte de los datos presentados por las Directrices, varios otros análisis confirman la ausencia de una correlación entre el tráfico de pasajeros y las tasas de prevalencia a nivel nacional:

El análisis de ACI EUROPE de los datos de pasajeros del aeropuerto en el tercer trimestre de 2020 rechaza inequívocamente cualquier relación entre los viajes aéreos y el aumento de las tasas de transmisión de COVID-19. Se demostró que el breve aumento en el tráfico de pasajeros aéreos durante este período no tiene una relación estadísticamente significativa con la tasa de positividad de la prueba COVID-19, según los datos de aviación, salud pública y movilidad comunitaria. El artículo de ACI EUROPE se puede encontrar aquí.

De manera similar, el estudio de Oxera [3] confirmó que el riesgo de introducir infecciones por viajes internacionales debe evaluarse en relación con los niveles de infección nacional. Proyectó que entre los volúmenes semanales de pasajeros entrantes de 409,800 de la UE al Reino Unido, se esperaba que solo el 0.01% de los viajeros aéreos fueran viajeros infecciosos que se liberaran en la población del Reino Unido. Esto es el equivalente a una persona contagiosa por cada 10.000 viajeros.

McMaster HealthLabs en Canadá también ha publicado su informe provisional sobre su estudio COVID-19 de pasajeros internacionales que llegan, que nuevamente respalda la cifra del 99% de los pasajeros que dieron negativo. Esto, dicen los laboratorios, es una herramienta poderosa para tomar «decisiones políticas basadas en la ciencia» y rechazar las cuarentenas como un enfoque relevante para la contención. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen creyendo que las pruebas rápidas de los pasajeros que viajan entre áreas de alto y bajo riesgo pueden contribuir y respaldar la detección temprana de casos entre viajeros asintomáticos.

El tráfico aéreo europeo de pasajeros ha sido uno de los más afectados de todas las regiones y recientemente se ha desplomado al -89% en los aeropuertos de la UE / EEE / Suiza y el Reino Unido. Hasta la fecha, 102 aeropuertos de Europa, que representan el 47% del tráfico de pasajeros en el continente, han instalado instalaciones de prueba bajo la supervisión de sus autoridades sanitarias y de aviación competentes. Estas instalaciones de prueba han permitido a varias aerolíneas y aeropuertos proponer “vuelos libres de COVID-19” y corredores de viaje libres de cuarentena en ciertas rutas aéreas, incluida la más reciente entre Italia y Estados Unidos, según un protocolo de prueba para viajeros aéreos. Esto demuestra el papel fundamental que pueden desempeñar las pruebas para restablecer la conectividad.

“Las pruebas rápidas que utilizan las últimas tecnologías disponibles y cumplen con los criterios de alta sensibilidad y sensibilidad establecidos por el ECDC pueden ayudar a restaurar la previsibilidad, reavivar la confianza de los pasajeros y, por lo tanto, restablecer la conectividad de vuelo para los pasajeros europeos”, dijo Thomas Reynaert, director ejecutivo de Airlines for Europe (A4E ).

Las asociaciones de aviación de Europa instan a los Estados europeos a trabajar juntos bilateralmente para replicar tales iniciativas y desarrollar más corredores de viaje sin cuarentena.

“Las tecnologías de prueba están evolucionando rápidamente y estamos listos para trabajar con EASA, el ECDC y los gobiernos nacionales para implementar los métodos más eficientes y efectivos para que Europa vuelva a moverse”, dijo Montserrat Barriga, Directora General de la Asociación de Aerolíneas de las Regiones Europeas (ERA) .

“Las pruebas rápidas de los pasajeros para detectar COVID-19 abren la puerta para reiniciar los viajes aéreos al eliminar la cuarentena. Y el público está de acuerdo: alrededor del 65% de los viajeros encuestados sugieren que la cuarentena no debería aplicarse a los pasajeros que dieron negativo en la prueba. El protocolo EASA / ECDC deja claro que la cuarentena no es una medida eficaz en las circunstancias actuales. Y es importante que el protocolo también se aplique para eliminar las restricciones de viaje temporales a los viajes no esenciales a la UE desde terceros países ”, dijo Rafael Schvartzman, Vicepresidente Regional de IATA para Europa.