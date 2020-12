El libro de la periodista y escritora española Mayte García Caneiro «Cómo cambiar mi vida a los 40″ me hace rememorar un poema del escritor y poeta británico, Rudyard Kipling, palabras que siempre tengo presente en mi vida: «Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir, cuando tengas mucho haber pero mucho que pagar, y precises sonreír aun teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes pero nunca desistir. ¡Cuando todo esté peor, más debemos insistir!».

Mayte lo tiene muy claro y detalla en su libro cómo reinventarse y efectuar a la vez un replanteamiento de la situación personal de cada uno. «El panorama actual invita a un replanteamiento de vida a nivel profesional, a adaptarnos lo antes posible y a aceptar la situación que estamos viviendo, observarla, comprenderla para adaptarte lo antes posible, para no quedarte relegado, no quedarte anclado en la lamentación y en el victimismo, porque desde ahí no vas a poder hacer nada», señala. Si has cumplido los 40 -o cualquier edad- y estás pensando en redirigir tu vida profesional o personal pero no sabes aún hacia dónde, este es tu libro. VER VÍDEO ENTREVISTA

Sinopsis:

«¿Y ahora qué? No tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Acabo de cumplir los 40 o puede que ya los sobrepase; me he quedado sin trabajo; me he separado de mi pareja; estoy pensando en dejarlo todo, emprender y dedicarme a lo que siempre quise pero no sé ni por dónde empezar…

Muchas pueden ser las situaciones y circunstancias, tantas como personas, pero todas con algo en común, la intención y las ganas de cambiar de vida a los 40 y esta es mi propia historia, una más, la de mi reinvención personal y profesional que quiero compartir contigo, sin más intención que la de mostrarte todo lo que yo he hecho, mi propia experiencia, mis baches, mis dudas, mis miedos por si te sirve o inspira en tu proceso.

Encontrarás también una parte dedicada a herramientas y recursos prácticos para realizar esta transición además de algunas historias de otras personas que también consiguieron cambiar su vida a los 40.

Y a partir de ahí, la decisión y el camino será solo tuyo. ¡Mucha fuerza! ¡Mucha ilusión! ¡Mucha pasión! La suerte llegará como consecuencia»