Miguel Ángel Valdivieso: «Puedes conseguir tus sueños siempre con mucho esfuerzo y humildad»

Egresado de una de las escuelas de cocina más importantes del mundo: «Le Cordon Bleu» (sede Lima), Miguel Ángel Valdivieso, Chef peruano y propietario de uno de los mejores restaurantes de gastronomía peruana en Madrid: Tampu, es fiel ejemplo de aquel viejo refrán de origen bíblico que dice: «nadie es profeta en su tierra».

Llegó a Madrid con una maleta cargada de ilusiones, sin papeles, «colándose» por Alemania (frontera un poco más permisiva que la española). O sea, un ilegal en toda regla, pero albergando un propósito firme en la mente: triunfar en la Madre Patria haciendo lo que mejor sabe hacer: cocinar.

Lejano quedan sus inicios en la capital de España. Él lo rememora así:

«Yo vine como ilegal entrando por Berlín, que es difícil, y tuve toda una odisea pasando por París, viajando en tren hasta entrar a Madrid. Y luego ya la otra odisea que es regularizar tus papeles, buscarte la vida. Yo entré trabajando como lavaplatos para el que es mi actual socio y a partir de ahí me empecé a abrir camino hasta llegar a ser jefe de cocina de ese restaurante y poder conseguir mis papeles y cumplir mis sueños»

Pero dejemos que él mismo nos lo cuente en entrevista con Periodista Digital (Ver vídeo).

Acerca de Tampu

Tampu nace como marca hace 9 años por el barrio de Prosperidad en Madrid. Desde ese entonces el chef Miguel Valdiviezo nos muestra una distinta perspectiva de la culinaria peruana haciendo de esta cocina un referente en Madrid.

Tampu surge de la necesidad creativa del chef, que con insumos traídos de Perú transforma el recetario tradicional, sacando una nueva línea de cocina peruana moderna y creativa, sin perder la esencia del sabor peruano.

En Tampu no solo queremos que vengas a comer, sino que vivas toda una experiencia dónde poderte transportar, no al Perú tradicional si no al Perú de Miguel Valdiviezo.

Adéntrate a un Perú lleno de color y sabor donde rescatamos tradición y con eso hacemos vanguardia en un mundo donde la cocina peruana no solo se expande, sino que evoluciona.