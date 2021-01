Cine: Las películas más esperadas del 2021

Nuevo año, nueva vida, nuevas esperanzas. Desde el equipo de Periodista Digital queremos desearles lo mejor para este año que empieza. Y nada mejor que con un avance de las películas más esperadas del 2021. VER VÍDEO

María Martínez

SIN TIEMPO PARA MORIR

En SIN TIEMPO PARA MORIR, Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA Felix Leiter aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

Director Cary Joji Fukunaga

Protagonizada por Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Billy Magnussen, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah

FAST AND FURIOUS 9

Instalados en su vida familiar, Dom (Vin Diesel) y Letty (Michelle Rodriguez) viven en el campo con Brian, el hijo de Dom. Pero los problemas siguen tocando la puerta a la familia: Jakob (John Cena), el hermano menor de Dom, se ha unido con Cipher (Charlize Theron) para causar estragos y cumplir un deseo de venganza por parte de Cipher tras de los sucesos de The Fate of the Furious. El equipo se reunirá una vez más para mantener a la familia unida y deshacerse de los problemas de una vez por todas.

TOP GUN: MAVERICK

Tras más 30 años, nos volvemos a encontrar con Maverick, el piloto de aviones de la Marina estadounidense. A estas alturas, con todas las medallas de combate, distinciones, derribes de naves enemigas, Maverick debería ser almirante con dos estrellas, pero es simplemente un capitán al que no van a ascender, que no se va a retirar ni tampoco se va a morir. Nadie se explica por qué no ha avanzando en su vida laboral. Sin embargo, él sigue luchando para que no le quiten de su zona de confort. ‘Top Gun: Maverick’ es la secuela del film de mediados de los 80 ‘Top Gun. Ídolos del aire’.