Madrid se muestra como un destino seguro para el turismo MICE en el mercado británico

La ciudad de Madrid ha iniciado su calendario promocional de 2021 en materia de turismo de reuniones con una presentación de destino dirigida a una veintena de agencias británicas.

Este evento, organizado ayer por el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento, a través de Madrid Convention Bureau (MCB), abordó todas las medidas y adaptaciones implementadas que convierten a la capital en una sede segura y de confianza para la celebración de eventos. El objetivo es difundir la imagen de la ciudad entre los profesionales del sector de Reino Unido y consolidar Madrid como un destino líder para el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

El encuentro contó con la participación de 11 empresas asociadas a MCB, en representación de los diferentes sectores que componen la industria turística madrileña, y tuvo lugar en formato híbrido y gamificado, retransmitiéndose en directo desde el Palacio de Neptuno a las agencias británicas convocadas. Todas ellas pudieron participar de forma individual en un juego interactivo que, gracias a sencillas preguntas y actividades, les permitió descubrir información esencial de Madrid como destino para el turismo de reuniones y otras curiosidades.

Los juegos, puzles y quiz de preguntas planteadas permitieron dar a conocer las medidas de prevención de contagios en las que Madrid lleva meses trabajando y con las que el sector tiene un indiscutible compromiso, pero también otros aspectos culturales, tales como el origen de las tapas, las últimas aperturas hoteleras o las diversas sedes para eventos de las que dispone la ciudad.

Madrid Convention Bureau adapta así sus presentaciones de destino gamificadas, que realiza desde hace cinco años y que cuentan con una buena acogida entre los participantes, adaptándose a las circunstancias actuales. Este tipo de encuentros permiten crear un vínculo con los asistentes favoreciendo la interactuación más allá de las acciones comerciales convencionales. En esta ocasión, se contó con la figura de una presentadora que condujo la presentación de principio a fin.

Plan de acción 2021

La promoción del turismo de reuniones madrileño será uno de los pilares de la promoción del destino Madrid durante 2021. Una labor fundamental que ejerce el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento, a través de Madrid Convention Bureau, y que contribuye directamente al desarrollo del turismo, la economía, la industria y el comercio de la capital. A esta primera presentación dirigida al mercado británico, uno de los principales emisores de turismo MICE a la capital que cada año ocupa un puesto en el top cinco de nacionalidades emisoras, le seguirán otras sesiones para agencias de Francia y Alemania en este mismo formato.

A lo largo de este año, se prevé también la vuelta a la participación presencial en ferias (IMEX América e IBTM World), así como la asistencia a salones profesionales (Associations Word Congress, M&I o C&IT). También se retomarán los viajes de familiarización, incluido el Madrid Agency Forum, un evento dirigido al mercado norteamericano que debería haber celebrado su segunda edición en 2020. Paralelamente, se continuarán realizando acciones de contenido online adaptadas en función de las circunstancias y evolución de la pandemia.

Balance de actividad en 2020

Durante todo 2020 y, especialmente tras la declaración de la pandemia, el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento y MCB han trabajado intensamente para continuar promocionando la capital como sede de grandes encuentros profesionales y brindar todo su apoyo a sus empresas asociadas y al conjunto del sector turístico madrileño, ofreciéndoles toda su experiencia y recursos. Además, se pusieron en marcha nuevas herramientas e iniciativas y la capital fue reconocida con tres galardones, consolidando a Madrid como uno de los destinos de turismo de negocios más competitivos a nivel mundial.

El año pasado se realizaron un total de 55 acciones promocionales y de formación y networking dirigidas a diferentes mercados emisores, a las empresas asociadas a MCB y a las asociaciones vinculadas a este organismo. Entre las iniciativas exclusivamente promocionales se encuentra la participación presencial y/o virtual en las siguientes citas: la feria IBTM; los salones profesionales Fitur MICE, 1 to 1 Events, The Venues Connect, M&I Healthcare Europe, The Meetings Space Spring, Meeting & Incentive Summit, Iberian Mice Forum, C&IT Agency Forum y M&I Europe Autumn; en tres acciones online organizadas por Spain Convention Bureau enfocadas a los mercados británico, italiano y francés; y en un viaje de familiarización para agencias españolas.

En cuanto a las acciones de formación y eventos propios, se organizaron cinco webinars con más de 800 asistentes; tres sesiones formativas para más de 600 participantes; 12 encuentros profesionales online, que congregaron a 600 participantes; tres jornadas presenciales para una veintena de empresas; y 14 reuniones sectoriales con miembros MCB, que contaron con la asistencia de un total de 140 empresas. Destaca también la organización del acto homenaje Recognition Night, con un nuevo formato presencial adaptado; dos presentaciones presenciales a medios de comunicación; la participación en el evento Global Digital Forum de BestCities como Convention Bureau asociado; y la colaboración en acciones de todas las asociaciones con las que MCB tiene vinculación, como AEGVE, OPC Madrid, OPC España, ICCA o UNTWO.

En paralelo, se continuó con las labores de apoyo a la celebración de reuniones en la capital y la presentación de candidaturas para la acogida de nuevos congresos y eventos corporativos. En este sentido, se presentaron 12 candidaturas a congresos, se respaldó la organización en la capital de 15 congresos, se organizaron dos visitas de inspección para la celebración de congresos y se presentaron 10 candidaturas a eventos corporativos internacionales y una candidatura a un evento especial (eGames).

Otro de los grandes hitos ha sido el desarrollo de los proyectos de labor informativa y la creación de nuevas herramientas, como la Guía de Sostenibilidad MICE o las infografías, guía explicativa, checklist de eventos seguros y videos en relación con la seguridad sanitaria en Madrid; el mantenimiento de los proyectos de legado establecidos con los congresos ESTRO y SEPES; y la apertura de nuevos canales de colaboración con otros organismos como Cruz Roja Española y EMA (Asociación de Event Managers de España) en esta misma línea de reforzar el impacto positivo de los eventos.

A todo ello se suman los reconocimientos internacionales obtenidos por la capital y otorgados por profesionales del sector turístico de todo el mundo. En 2020, Madrid fue elegida como mejor destino de turismo de reuniones del mundo, por segunda vez consecutiva, en la edición mundial de los premios World Travel Awards. En la edición regional de estos mismos galardones, la capital fue la seleccionada, por tercer año consecutivo, como mejor destino de turismo de reuniones de Europa. La capital también se alzó con el premio al mejor destino MICE del continente europeo en la primera edición de los World MICE Awards./