Cine: «Adú», recibe 13 Nominaciones a los «Premios Goya»

ADÚ se ha alzado esta mañana como la película con más nominaciones a los Premios Goya 2021 con 13 nominaciones. La película dirigida por Salvador Calvo bajo la producción de Ghislain Barrois y Álvaro Augustin (Telecinco Cinema), Javier Ugarte (La Terraza Films), Edmon Roch (Ikiru Films) y Un Mundo Prohibido AIE, con la colaboración de Mediaset España y Mediterráneo Mediaset España Group y la financiación del ICAA, fue distribuida en cines por Paramount Pictures Spain. Con motivo de las nominaciones, se reestrenará en cines este viernes 22 de enero.

Estrenada el 31 de enero de 2020, ADÚ fue la segunda película española más vista del año con más de 1 millón de espectadores

ADÚ, protagonizada por Luis Tosar, Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, Miquel Fernández, Moustapha Oumarou, Zayiddiya Disssou y Adam Nourou fue el pasado año la segunda película más vista del cine español con más de 1 millón de espectadores.

Nominaciones ADÚ a los Goya 2021:

Mejor película

Mejor dirección, Salvador Calvo

Mejor actor revelación, Adam Nourou

Mejor actor de reparto, Álvaro Cervantes

Mejor guion original, Alejandro Hernández

Mejor dirección de producción, Luis Fernández y Ana Parra

Mejor dirección de fotografía, Sergi Vilanova

Mejor sonido, Eduardo Esquide, Juan Ferro y Nicolás de Poulpiquet

Mejor montaje, Jaime Colís

Mejor canción original, Sababoo – de Cherif Badua y Roque Baños

Mejor música original, Roque Baños

Mejor maquillaje y peluquería, Elena Cuevas, Mara Collazo y Sergio López

Mejor dirección artística, César Macarroni

ADÚ, el drama de la migración inspirado en millones de historias reales

ADÚ, rodada durante siete semanas entre diferentes localizaciones españolas y de la República de Benín, narra el drama en torno a la migración inspirada en millones de historias reales a partir de un relato con tres historias entrelazadas: el intento desesperado por alcanzar Europa de un niño de seis años y su hermana mayor; la lucha de un activista medioambiental contra la caza furtiva y los problemas de su hija recién llegada de España; y la labor de un grupo de guardias civiles para hacer frente a un nuevo intento de saltar la valla de Melilla.

ADÚ es una de las películas más especiales producidas por Telecinco Cinema y ante la cual Mediaset España puso en marcha una campaña social y solidaria participada por sus programas e informativos que invitaba a los espectadores a la reflexión sobre los diferentes ángulos del fenómeno migratorio y la realidad del continente africano del filme dirigido por Salvador Calvo.

Telecinco Cinema y Yelmo Cines destinaron parte de la taquilla, con más de 6 millones de euros, a la ONG Projet Ditunga para la construcción de un hospital en la República Democrática del Congo, en la primera acción solidaria de Mediaset España vinculada a una de sus películas.

Sinopsis

En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.