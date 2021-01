«Pavillon Louvre Rivoli», el hotel donde vivió César Vallejo en París

En pleno corazón de París, en un cuarto piso del número 20 de la rue Molière, vivió desde 1924 a 1927 César Vallejo, el «Poeta Universal». Allí conoció a su mujer Georgette Phillipart quien residía en el número 19 de dicha calle.

Su morada de ese entonces era un pequeño hotel que se llamaba Richelieu. Hoy en día luce bajo el nombre de Pavillon Louvre Rivoli, ostenta tres estrellas y tiene 29 habitaciones.

Hasta allí fui para conocer una de los domicilios que tuvo el vate de Santiago de Chuco en la Ciudad Luz. En la fachada del mismo, al lado derecho de la puerta principal, se puede apreciar una placa recordatoria que reza así:

«Cesar Vallejo

Poête peruvien

Né á Santiago de Chuco en 1892

Mort á Paris en 1938

Sejourna dans cet hôtel de 1924 á 1927

(César Vallejo. Poeta peruano. Nació en Santiago de Chuco en 1892. Murió en París en 1938. Se hospedó en este hotel de 1924 a 1927)

Tras fotografiar la placa entré al hotel. Pregunté al recepcionista la ubicación de la habitación de Vallejo en el hotel, en qué planta, etc, etc. El susodicho me confesó que no sabía quién era, que no tenía idea de nada. Que sólo sabía de la existencia del cartel en la fachada del hotel.

Eso sí, me comentó que muchos peruanos le han preguntado lo mismo.

Al recepcionista no le vi con ganas de seguir la conversación. Y comprendiendo que hablaba con un muermo imberbe, me retiré del hotel. No había nada que rascar.

Al retirarme me pregunté que cómo puede ser que este hotel tengan una placa en la fachada y no se tomen siquiera la molestia de informarse un poquito de quién es el personaje cuyo nombre está inscrito en dicha placa.