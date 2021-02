La Casa Encendida/ Un rastro involuntario

Narración comisariada por This is Jackalope que se desarrolla en cinco episodios: tres muestras individuales con los artistas Agnieszka Polska (5 febrero-4 abril 2021), Jonathan Baldock (8 julio-26 septiembre 2021) y Jon Rafman (14 octubre 2021-9 enero 2022); un diálogo expositivo entre David Horvitz & Javier Cruz (22 abril-20 junio 2021); y un diálogo performativo entre Hanne Lippard & Claudia Pagès (noviembre de 2021).

Un rastro involuntario es la primera muestra del nuevo proyecto expositivo para el espacio de la Sala A de La Casa Encendida. Anualmente, se invitará a un comisario/a o colectivo comisarial a realizar un ciclo expositivo que esté muy ligado al presente. La Sala A se convierte así es un lugar dinámico, un nuevo espacio de experimentación para artistas y comisarios con colaboraciones curatoriales anuales en el que se podrá desarrollar una idea o un tema a largo plazo.

Un rastro es un vestigio, una señal o un indicio de algo acontecido. Todo el tiempo dejamos rastros, siendo conscientes o no de ello. Podría decirse que somos en tanto que dejamos un rastro; existimos (o hemos existido) en función de las huellas que dejamos. Nuestra presencia es perceptible más allá de si buscamos ser percibidos o no; nuestro rastro involuntario dice mucho más de nosotros que aquellas señales que dejamos a propósito. Los rastros involuntarios guían a otros, aportan información sobre nuestra identidad aunque no estemos presentes.

2020 ha marcado una línea roja desde la que plantearse nuevas formas de existencia. El mundo, tal y como lo conocíamos, cambia. Y en respuesta, nuestros cuerpos y nuestras mentes también lo hacen. A través del ciclo Un rastro involuntario buscamos prestar atención a todo aquello que queda en los márgenes. Aspiramos a identificar pistas que nos aporten claves sobre nuestra compleja actualidad y conseguir hacer visible toda esa información a través de la puesta en marcha de dispositivos expositivos, narrativos y performáticos donde la ficción, la imaginación, el humor, el cuerpo y el lenguaje se hacen esenciales y nos ayudan a orientarnos de una manera menos racional.

Nuestra intención es hablar desde cierta invisibilidad: hablar de lo que apenas se ve, sin ser visto. Un rastro involuntario es un ejercicio que se desarrolla como una narración en cuatro episodios expositivos, un interludio performativo y un epílogo que conformará la publicación. Buscamos dialogar sobre lo que significa ser / estar en el mundo hoy: un replanteamiento de la consciencia y la identidad, cada vez más compleja; la adaptación de la percepción y del lenguaje a un nuevo entorno; y el cuerpo, entendido como caja de resonancia y fuente de conocimiento sensorial.

This is jackalope es una organización independiente dedicada a la creación, producción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas fundada y dirigida por Cristina Anglada y Gema Melgar. This is Jackalope es una plataforma con vocación de actuación internacional desde la cual producir proyectos culturales que experimenten con los formatos y discursos, generando así una vía de intercambio y difusión entre los discursos vigentes en distintas comunidades artísticas.