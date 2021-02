Pablo Carbonell: «El teatro es el rock and roll de la pandemia»

El polifacético actor y cantante de los Toreros Muertos, Pablo Carbonell, regresa al teatro en «Blablacoche», una obra-comedia-viaje desternillante.

Su papel, Ramiro, es un militar divorciado que viaja con su coche a Cádiz para ver a sus dos hijas y que para ahorrarse un dinero, decide compartir el viaje con tres pasajeros de los más variopintos.

Carbonell regresa a las tablas con todas las localidades agotadas de antemano. «Estoy muy agradecido porque en algún sitio he dicho que el teatro es el rock and roll de la pandemia. Porque nos permite a los rockeros seguir teniendo contacto con la gente aunque yo no lo pierdo porque también tengo espectáculos con la guitarra solo, pero…con los Toreros Muertos no he podido tocar nada en todo el año, desde marzo. Y los hecho mucho de menos. Pero gracias al teatro puedo seguir en la brecha…» (ver vídeo-entrevista)

BLABLACOCHE

Dirigida por Ramón Paso, «Blablacoche» esta comedia original de Eduardo Galán, trata del particular viaje de Ramiro, Nat, Max y Magina en este singular tipo de coche compartido.

Ramiro, militar y divorciado, viaja con su coche a Cádiz para ver a sus dos hijas. Nat, una joven psicóloga en paro, quiere darle una sorpresa a su pareja. Max acude a grabar una película de bajo presupuesto y va ensayando su papel para vivir el personaje. Magina quiere llegar a tiempo al nacimiento de su primer nieto. El viaje, que empieza de una forma muy divertida, se complica por la aparición de un peligroso asesino en serie. Blablacoche es una road movie con mucho humor y toques de trhiller. Un divertido y apasionante viaje a Ítaca.