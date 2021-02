Rodrigo Diamanti: «En Venezuela se tortura, se persigue y se asesina a la disidencia»

El caso de Ernesto Quintero, ciudadano venezolano y solicitante de asilo político en España, que está en vías de ser extraditado directo a las cárceles del sátrapa Nicolás Maduro, ha indignado a la opinión pública española, incluso a traspasado fronteras.

Al respecto conversamos con Rodrigo Diamanti, presidente de «Un mundo sin mordaza»: (Ver vídeo)

«La verdad es que me encuentro completamente desconcertado. Esto es una de las cosas más absurdas que he escuchado que un estado respete los derechos humanos, como el estado español, con el estado de derecho, en este momento quiera y haya aceptado la extradición de un venezolano que más allá que sea inocente o no, todo el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura, y que en Venezuela se tortura y se asesina a los disidentes»

«Esta es una persona que tiene orden de captura por razones políticas por parte de la dictadura y no puede ser enviada a Venezuela porque va a sufrir este tipo de maltrato psicológico»

«Como ustedes saben: en Venezuela les ponen descargas eléctricas a quienes se oponen al régimen. Muchos jóvenes y personas que han tenido muchos años luchando han sufrido violaciones físicas en las cárceles y en este momento el gobierno español está enviando a un venezolano a una dictadura».

«En qué cabeza cabe que un gobierno democrático envíe a un individuo a una dictadura a que sea torturado».