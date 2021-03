Perú: Candidato presidencial promete expulsar a todos los criminales venezolanos del país

Daniel Salaverry, candidato presidencial por el partido político «Somos Perú», fue grabado durante un altercado con un ciudadano venezolano, en medio de la vía pública, quién le increpó por plantear la expulsión de criminales extranjeros.

Según informó Canal N, el hecho habría ocurrido esta 11 de marzo en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, mientras el ex congresista se trasladaba en un vehículo que lucía propaganda de su partido político.

En la grabación, se ve al extranjero furioso expresándose con una serie de insultos hacia el postulante. Tras las tandas de insultos Salaverry decide bajar de su camioneta para responderle al venezolano de la misma manera. Y se armó el follón.

«¿Qué crees?, ¿que te tengo miedo?, ¿crees que vas hacer lo que quieras como en tu país? ¿Crees que estás en tu país?», se le escucha decir al exlegislador mientras una persona, quien se movilizaba con él, se baja del vehículo para separarlos.

Como se recuerda, recientemente, el candidato «instó» al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a «llevarse» a todos sus compatriotas del Perú.

«Deportaré y expulsaré a cualquier extranjero que esté en el Perú de manera irregular o ilegal (…) No podemos permitir que sigan asaltando y asesinando todos los días. (…) Esta gente está enferma, ya no tiene arreglo, hay que mandarlos de regreso a su país y que se encargue Maduro. Si no viene a recoger a sus compatriotas, yo se los voy a mandar por barco y por miles», expresó el aspirante a la silla presidencial.