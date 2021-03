Centro Riojano de Madrid, celebró 120 aniversario como referente cultural de la capital de España

Ante un nutrido número de invitados recibidos por el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez Caño, y su Junta de Gobierno, en el que en todo momento se guardaron las medidas de seguridad sanitarias impuestas por los responsables de sanidad, se celebró el inicio del 120 aniversario del Centro Riojano en Madrid.

El acto comenzó con la recepción de invitados entre los que se encontraban los expresidentes, Crescencio López de Silanes Valgañon, y Pedro López Arriba; la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los diputados, Cuca Gamarra; el alcalde de Nalda, y presidente de la Federación de Municipios de La Rioja, Daniel Oses; representantes del Cuerpo Diplomático, entre los que se encontraban, la embajadora de Moldavia, Violeta Agrici; la Segunda Jefatura de la Embajada de Hungría, Vajk Farkas; la ministra consejera de El Salvador, Alejandra Samour; y el tercer secretario de la Embajada de Azerbaiyán, Maqsad Huseynov; además de personalidades del mundo de la cultura, los medios de comunicación y, socios del Centro Riojano de Madrid (CRM), realizando las funciones de conductor del acto del 120 aniversario, Juan Ignacio Vecino.

Tomaron asiento en un lugar preferente de la tribuna, el presidente del CRM, José Antonio Rupérez Caño, y su Junta de Gobierno, integrado por Gloria Martínez-Manso, vicepresidenta; Luis Fernando Leza Campos, Secretario General; Félix Pancorbo, Tesorero, Comisión Jurídica; Ignacio López de Silanes, Contador y, Martín Viribay, Vocal, relaciones con los socios.

Dio la bienvenida el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez Caño, quien propuso un minuto de silencio por los socios y simpatizantes del Centro Riojano, fallecidos durante tan largo periodo de tiempo, y el himno del CRM. A continuación, pudimos ver un video que había enviado la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, que destacó la gran labor realizada en Madrid por parte del Centro Riojano, lugar de referencia cultural y vinícola de su Comunidad en la capital de España y, deseando, que por lo menos se cumplan otros ciento veinte años. También, destacó la carta de felicitación remitida por el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de La Rioja, Celso González González.

Después, el Responsable de Comunicación del Aniversario comentó algunos de los actos que se desarrollarán a lo largo del año de de 2022, destacando que los mismos se desarrollarán siempre y cuando se cuente con la autorización por parte de las autoridades sanitarias.

Seguidamente, los invitados pudieron escuchar los discursos de los expresidentes, y del actual presidente José Antonio Rupérez Caño, que destacó la “Cultura del Vino” porque “El Vino es Cultura”. En todos los casos se recalcó la excelente labor cultural que habitualmente se realizan con conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, Ciclos de la ONU, y de la UNESCO, Catas nacionales e internacionales, Catas de Embajadores promovidas por el actual presidente, y muchas actividades más, siendo un lugar de referencia cultural y vinícola en Madrid. Asimismo, se hizo referencia a los presidentes desde su fundación, y se repasó un poco de historia de la Institución.

El presidente y los expresidentes, realizaron a continuación, un coloquio en el que debatieron, y destacaron lo que ha supuesto para cada uno de ellos ser presidente del Centro Riojano de Madrid, así como ilustrarnos sobre sus aportaciones más importantes, finalizando con anécdotas que les han pasado durante sus respectivos mandatos.

Para finalizar el acto del 120 Aniversario del Centro Riojano de Madrid, su presidente, José Antonio Rupérez Caño, dio paso al himno de La Rioja, finalizando con un brindis con todos los invitados, con el excelente vino D.O. calificada de La Rioja, como no podía ser de otra manera,

emplazando a los asistentes a participar de todas las actividades programadas durante el año de aniversario e, invitando, a la presentación del aniversario a los socios, sin los cuales, no sería posible la supervivencia del Centro Riojano de Madrid.