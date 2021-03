Miggi lanza nueva canción: «No me importa»

Hace exactamente una semana que Miggi sorprendió lanzando la canción más corta del mundo en Spotify, titulada “Dinero” y que representa una metáfora de la importancia real que tiene el dinero en nuestras vidas. Hoy, ha lanzado una nueva canción acompañada de un vídeo musical en el que se puede ver al cantante y productor bilbaíno cantando en lo alto de un largo tramo de escaleras desde el que se ve parte de la zona industrial de la ciudad.

Esta medianoche Miggi lanzó en Spotify “No me importa”, una canción en la que reivindica la aceptación de nuestro futuro, y asegura que no le importa lo que le depare el destino porque lo aceptará, le guste o no. En ella, se puede escuchar a Miggi comparar su carrera musical con el vuelo de un avión al decir que podría estrellarse, pero también puede alzarse entre las nubes. La canción contiene numerosas figuras retóricas como ésta en los poco más de dos minutos de duración que tiene. Al final de la pista, el joven asegura que en el futuro le gustaría adquirir una vivienda en Sevilla y otra en Nueva York, dos ciudades de las que el cantante quedó enamorado tras visitarlas.

La instrumental sobre la que canta Miggi fue compuesta por un joven productor de Virginia, EEUU llamado Zyeq; y la guitarra acústica que integró acompaña perfectamente el ritmo melódico que Miggi aporta con su voz. Para favorecer la emocionalidad de la canción, el bilbaíno ha editado su voz aplicando diferentes efectos que la hacen sonar más abstracta y especial. Entre ellos puede destacarse el uso de una reverberación digital que genera una sensación de abundancia al oído cuando se escucha; una técnica muy utilizada en la música comercial actual. También se puede destacar que algunas palabras han sido saturadas para incrementar su potencia sonora.

En cuanto al vídeo musical, que será lanzado esta tarde a las 18:00h españolas, consiste en Miggi cantando la canción en lo alto de una zona urbana desde donde se observa la antigua zona industrial de la margen izquierda de la ría de Bilbao. El vídeo fue grabado por el camarógrafo Smouking Mirrors, y editado por el propio Miggi.