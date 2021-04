Leopoldo López: “La democracia y la libertad están siendo atacadas”

“Mucha gente está tratando de usar herramientas y caminos de la democracia para hacer que ésta sea más frágil y tenemos que hacer un gran esfuerzo para juntar personas que piensan igual y defender esos mismos conceptos que no son abstractos, sino que impactan la vida diaria de muchísima gente”, así lo afirmó el líder político, Leopoldo López, en el marco de la entrega de la primera edición del Premio Leopoldo López a la Libertad y la Democracia, galardón otorgado por el Kenyon College (Ohio, USA) al activista chino de DDHH, Chen Guangcheng, en reconocimiento a su extraordinario compromiso con el estado de derecho, el cual supuso un gran sacrificio personal para él y su familia.

Guangcheng, quien estuvo preso por el régimen chino, como López lo estuvo por el venezolano, agradeció el reconocimiento e hizo énfasis en el compromiso conjunto de la lucha por los DDHH en todo el mundo: “Me siento muy honrado de ser la primera persona que recibe el premio Leopoldo López Freedom and Democracy Award.

No existen dificultades que no se puedan superar, sigamos trabajando juntos por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Está claro que el autoritarismo y la democracia son fuerzas opuestas. No es posible unirlas. Mi experiencia y la de Leopoldo López muestran lo que he dicho. Yo nunca he pensado que mis derechos están separados de los derechos de los demás. Si la sociedad no es justa, nadie puede estar seguro, aún si no te han quitado tus derechos hay que luchar por los derechos de todos, es la única manera de garantizar un futuro de libertad con DDHH para todos.

Cualquier persona se puede involucrar en esto, en la lucha por la libertad y la democracia de China y Venezuela”.

López, a su vez, destacó la lucha de Guangcheng y su valentía, compromiso y convicción, al enfrentar a la dictadura china, violadora de los DDHH, que ha criminalizado su labor en defensa de los más vulnerables en su país y de aquellos que han sufrido las duras consecuencias de uno de los regímenes aliados de Nicolás Maduro. “Me siento muy identificado con tu batalla, Chen, tus convicciones y tu voluntad de lucha por los derechos de tu gente y los tuyos propios. Mucha gente que va a la cárcel, sale con rabia y con deseo de venganza y estoy seguro de que, al igual que me pasó a mí, saliste de la prisión con un mayor entendimiento de la mejor parte de los seres humanos y con más convicción de que tenemos que seguir luchando y pronunciarnos en favor de los DDHH, allí donde estemos. Me siento muy honrado de que este premio te haya sido concedido, porque tú eres un ejemplo de lo que este premio representa. Hay mucha gente que lucha por los DDHH, la libertad y la democracia, pero hay muy pocas personas que están dispuestas a llegar a los límites de esa lucha, a arriesgar su propia libertad, su vida, a ser privados de su libertad, y a seguir adelante en la batalla por los derechos de otras personas”, aseguró López.

En este sentido, el líder venezolano y preso de consciencia del régimen venezolano, reiteró la importancia de una lucha unitaria, tanto dentro como fuera del país, hasta alcanzar

la democracia y la libertad y hacer prevalecer los DDHH de todas las personas, en cualquier lugar del mundo donde estos derechos estén amenazados.

“Estoy de acuerdo, completamente, en lo que dice Chen sobre la democracia y la justicia para todos, por eso necesitamos luchar unidos por la libertad y los DDHH, porque aunque exista una democracia como la que existe en Estados Unidos, nunca se tendrá una democracia plena, porque siempre habrá personas que están excluidas del reconocimiento de sus derechos, entonces se necesita un sistema judicial que garantice que esas personas no vivan la exclusión, pero también se necesita una sociedad civil activa con individuos activos que estén dispuestos a defender y hagan lo que sea necesario hacer para que esos derechos sean reconocidos y para que la democracia sea mejor”, aseguró López.

Asimismo, López expresó su compromiso con la suma de voluntades en favor de la democracia, la libertad y los DDHH alrededor del mundo. «Espero que el testimonio de Chen pueda ser llevado a Venezuela, que su vida y su lucha puedan ser conocidas por mis conciudadanos, mis compañeros de lucha por la libertad y que comprendamos que no estamos solos, aunque el camino hacia la libertad sea largo, como dijo Mandela en una oportunidad, pero que tengamos siempre presente que cualquiera puede ser un defensor frente a lo que ocurre en regímenes donde las personas no tienen la opción de ser libres, de hacer lo que les gustaría hacer, y donde sus derechos no son respetados.

Para que la democracia sea más fuerte, debe haber una coherencia entre individuos, instituciones, gobiernos, congresos y demás actores de una sociedad. Todos debemos trabajar de forma conjunta”, explicó López.

Finalmente, López envió un claro mensaje al mundo libre y también a los ciudadanos de países azotados por los regímenes autoritarios de cualquier tipo: “La esperanza es la gasolina que nos mueve hacia adelante, y como dice la Biblia en relación a la fe, es algo que no se puede ver. Podemos tener la certeza de que tendremos libertad y democracia, pero si perdemos esa esperanza no hay razón para luchar, entonces nuestro mayor desafío a nivel individual y colectivo es no perder la esperanza. He visto países en los que la gente se acostumbra a vivir en dictadura, en regímenes autoritarios, donde la luz de la esperanza se ha apagado, y cuando eso pasa existen menos posibilidades de que la libertad sea una realidad.

Entonces para mí la esperanza es irracional, si tratamos de racionalizar la esperanza es como si la desafiáramos, entonces creo que la esperanza es un sentimiento que está unido a la fe, y la fe es tener la certeza de que lo que esperamos ocurra. Hay que trabajar hacia ese objetivo, es una realización de nuestra propia conciencia y debe ser un esfuerzo colectivo“, expresó López.

Información adicional Sobre Chen Guangcheng:

Ciego desde la niñez, Chen aprendió leyes por sí mismo en la década de 1990 mientras tomaba clases de acupuntura y masajes, que eran los únicos programas disponibles para estudiantes ciegos en China. Ha luchado por los derechos de las personas discapacitadas en China desde la década de 1990 y es más conocido por su enérgica postura en contra de los abortos forzados y las esterilizaciones que se llevan a cabo bajo la política de un solo hijo de China. Su sacrificio personal en la lucha incansable que ha dado al régimen chino, le han merecido otros galardones internacionales, tales como: el Premio Ramon Magsaysay 2007, el Premio a la Democracia 2008 del National Endowment for Democracy, el Premio Lantos de Derechos Humanos 2012, el Premio 2012 Human Rights First y el Premio al Coraje de la Cumbre de Ginebra 2014.

Sobre el Premio:

El Premio a la Libertad y la Democracia Leopoldo López fue creado en 2019 por compañeros de clase del líder político Leopoldo López, graduado de Kenyon College en 1993, para honrar su dedicación al avance pacífico hacia la libertad y la democracia. Durante esta primera entrega, ambos líderes conversaron sobre la importancia del sacrificio personal en el apoyo a la democracia, la libertad y los DDHH en Venezuela, en China y en cualquier rincón del mundo. Este galardón, honra a una persona que ha mostrado un compromiso con la democracia plural e inclusiva, haciéndose eco del homólogo del premio, el prominente líder democrático venezolano y Preso de Conciencia Leopoldo López.

Al crear el premio, los compañeros de clase de López, la familia y la comunidad de Kenyon en general se aseguran de que el compromiso y la valentía de López no se olviden, y arrojan luz sobre los peligros de socavar los principios fundamentales de la democracia. Originalmente programado para ser otorgado en abril de 2020, el premio inaugural se retrasó un año debido a la pandemia de COVID-19.

Premios que ha recibido LL:

Premio a la Democracia 2015 del National Endowment for Democracy. Geneva Summit Courage Award 2016 que otorgan 25 ONG internacionales de derechos humanos en la Cumbre de Ginebra de las Naciones Unidas. Premio al Liderazgo Internacional 2016, del

Instituto Congresional de Liderazgo Hispano (CHLI) Washington. Premio Sájarov a la Libertad de conciencia 2017. Entre otros.