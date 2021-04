Teatros del Canal: «Oro y Plata de Ramón», un cabaret barroco con el sello de Gómez de la Serna

¿Existe un Siglo de Oro sin música, danza, bohemia, humor y sensualidad?

«Oro y Plata de Ramón», que entre el 22 y el 24 de abril subirá al escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal, alberga todos esos componentes. Una auténtica fiesta sonora, un cabaret barroco que lleva el sello de la compañía For the fun of it, con Antonio Castillo a la dirección, la regiduría musical de la soprano Mariví Blasco e Ignacio Rodulfo Hazen, la coreografía de Cristina Cazorla y un reparto vocal integrado por la propia Blasco y la también soprano Pilar González Barquero.

La pieza fusiona el music hall, el romancero y la verbena, y presenta una reducción de quince siglos de canciones, incluidas piezas de Manuel de Falla, George Gershwin o Cole Porter, así como textos fechados o inspirados en el Barroco español, de García Lorca, Jorge Manrique, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis Vélez de Guevara, Henri Murger, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, José Ortega y Gasset, Francisco Umbral o Julián Marías, entre otros.

Unas creaciones que desfilan por el despacho de uno de nuestros últimos juglares, y genio de la vanguardia madrileña: Ramón Gómez de la Serna. En 1936, en su torreón, mientras se despedía de sus recuerdos, comprobó cómo éstos se entrelazaban con los de Lope, Quevedo o El Greco. Así cayó en la cuenta de que la clave de todos ellos se encuentra en el cante jondo de los gitanos, que tanto se valoró en España y Estados Unidos en los años 20, y también en la música afroamericana, porque lo Barroco renace en el jazz.

En escena, además del elenco, la voz y la guitarra de Rodulfo, el piano de Nicolás Casas, la corneta, el clarinete, las flautas, el cornetín de pistones y el saxo de Daniel Bernaza y las guitarras barroca y española de Enrique Pastor.

Sobre Antonio Castillo Algarra

Colaborador de prensa y docente, en 2013 abrió La Academia de For the Fun of it, en La Casa de las Flores, que es también editorial, y productora teatral. Ha escrito, dirigido, y diseñado el vestuario y la escenografía de La crítica del amor, fiesta cantada, estrenada en el Festival de teatro de Olite en 2015, en la que también interpreta, canta y baila. Ha dirigido varios vídeos musicales y de publicidad. Con Mariví Blasco e Ignacio Rodulfo Hazen ha hecho una adaptación musical de Doña Rosita la Soltera, de Lorca, pendiente de estreno. Ha fundado, junto con Ignacio Rodulfo Hazen y otros, la Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos, que tiene entre sus fines difundir el legado del Siglo de Oro y la Edad de Plata de la cultura española e hispanoamericana.

