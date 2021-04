Charo Trabado, nuevo fichaje de Club Of Course como directora de MICE & Events

Charo Trabado: CEO, RMP & Co-founder de GSAR Marketing | MITM Events; Presidenta de IBEA, Representante Legal de la Carta de Juan de la Cosa para Iberoamérica, Socia de ASEET y de SKAL.

Licenciada en Turismo y RMP por la International Society of Meeting Planners 2001. En enero 2018 recibe el premio Excelencias Turísticas por ser pionera en la organización de ferias de turismo MICE B2B en el mundo. En julio del año 2019 la invisten Dama de la Orden del Camino de Santiago por su carrera profesional y aportes al turismo MICE. En enero del 2020 recibe el premio “Traveller Awards” de Periodista Digital como pionera en la organización de Ferias MICE B2B en el mundo.

– Diriges desde 1987 GSAR Marketing – MITM Events, formas parte de ASEET, la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas de España, ¿cual es tu balance profesional de toda esta experiencia?

Comienzo en 1987 como promotora de ventas para American Airlines cuyo representante para España y Portugal era el Grupo CONVECO. Es en 1990 cuando Co-fundo GSAR Marketing y comienzo a llevar la dirección comercial general de la empresa y es en el 2005 cuando paso a ser la Directora General. Me siento muy afortunada por haber tenido la oportunidad de conocer prácticamente todo el mundo lo que me ha ayudado a valorar y disfrutar de otras culturas, de trabajar con gente maravillosa de diferentes países durante todos estos años y seguir haciéndolo.

– Sois pioneros en la organización de las ferias MICE mas importantes de Europa y América ¿Cuál es el éxito de MITM Events?

Así es, fuimos los pioneros en todo el mundo. En 1996 gestamos la primera feria de turismo MICE B2B, MITM Euromed, que se celebró en Sevilla en de la mano del Sevilla CVB y de Meliá Hotels International que fueron de los pocos que confiaron en que este tipo de evento sería un éxito. A partir de ese momento, se fue consolidando y nos expandimos a Latinoamérica, Norte América y Caribe, hasta haber realizado 53 ediciones en 37 ciudades de 18 países y hace 3 años comenzamos con Fitur MICE, que es un mes se celebra nuevamente, siendo el reencuentro comercial mas esperado del sector. El balance no puede ser más positivo y me llena de satisfacción que las ferias MITM hayan contribuido a la incursión, al desarrollo y posicionamiento del turismo MICE de numerosas ciudades y países. También es un orgullo el ver la cantidad de empresas en el mundo que nos han seguido, sumándose a la realización de este tipo de ferias.

– Organizáis ferias muy selectivas y los participantes son directivos de empresas con alto potencial de negocio. ¿Qué ventajas ofrecéis a los participantes?

Las directrices se mantienen intactas desde sus orígenes, siendo fieles a nuestro lema Quality oriented trade shows. Los participantes son directivos con alto poder de decisión y encuentran en nuestras ferias el ambiente idóneo para crear vínculos que culminarán en negocio mutuo.

– Sois una empresa innovadora. ¿Os ha frenado la COVID-19 vuestros planes para seguir innovando?

Durante la pandemia surgieron muchas empresas con experiencias virtuales para los eventos y que han facilitado las reuniones cuando no se podía viajar. Nosotros no nos hemos sumado a esta iniciativa ya que por la experiencia previa como primera Incentive House de España (1973) somos muy conscientes que los clientes en el sector MICE se hacen en contactos personales, donde realmente puedes trasmitir tu esencia y confianza como proveedor. Nuestros eventos son de negocio puro, no son de formación.

– Cómo analizarías la situación del MICE en estos últimos meses y cuál es la proyección que esperáis. ¿Crees que habrá recuperación lenta pero segura?

El último año es fácil de evaluar, un año totalmente perdido. Para los próximos meses ya estamos viendo una reactivación y estoy segura de que seguirá aumentando por lo que he dicho anteriormente: el contacto en este sector es imprescindible y con las medidas preventivas que ya tenemos ahora en la mano (test, mascarillas e higiene) se pueden llevar a cabo de una manera segura. Las empresas se han dado cuenta de que es necesario el contacto personal en los congresos, las convenciones y presentaciones de producto para su desarrollo comercial y promocional.

– ¿Que te ha aportado formar parte de Club Of Course?. ¿Que mensaje enviarías a aquellos que estén dudando en formar parte?

Fue uno de los proyectos innovadores que nació durante el confinamiento y al cual me invitaron a unirme. Desde el principio me pareció una idea innovadora e interesante por ser un lugar de encuentro para los colegas de la industria con los que, aun estando conectados en otras plataformas, no lográbamos compartir experiencias en el día a día como lo hacemos gracias al Club Of Course.

– Eres miembro de Of Course y a partir de ahora directora de MICE & Events.

Así es, estoy agradecida e ilusionada de que me hayan ofrecido hacerme cargo de este proyecto. Los objetivos van en línea con la filosofía del Club, aportando mi Know How en este sector que forma parte de mi vida diaria desde hace casi 35 años.

– ¿En que espejo te miras?

Admiro a las personas valientes y trabajadoras con sensibilidad que intentan hacer felices a quienes les rodean y contribuir a crear un mundo mejor.

clubofcourse.com