Maika Makovski publica su nuevo álbum «“Mkmk»

La polifacética artista Maika Makovski lanza hoy, tras cinco años de ausencia, su nuevo álbum “MKMK”.

“Es directo, de banda, vigoroso y crudo; probablemente sea un disco de rock, aunque, como siempre en mis trabajos, hay canciones que se escapan a la etiqueta. Es un álbum pre-pandémico que parte del aislamiento que ya estábamos viviendo antes de que todo esto ocurriera, viviendo detrás de nuestras pantallas, más preocupados por producir o ascender que por conectar los unos con los otros y cuidar de nuestra gente. Sin embargo, de lo que realmente hablan las canciones es de conectar, de reunirse, de darle la espalda a este sistema de infelicidad. De ahí que sea un disco en el que los coros son tan importantes; la música y la energía de una banda cantando y tocando junta como antídoto al sentimiento de impotencia y soledad que a veces me parecen el signo de los tiempos” comenta la autora.

Luminoso, analógico, bruto, de texturas, nacido para sorprender al oyente, “MKMK” ha sido grabado entre Tucson (Arizona) y El País Vasco. En él participan, principalmente, Maika (voz, guitarras, sintetizador y melotron), Howe Gelb (voces), Martxel Arkarazo (bajo), James Peter (batería), Adrián Seijas (batería, guitarra, coros) y Xisco Rojo (guitarra, coros).

Desde enero, Maika Makovski ha ido desvelando este trabajo, compuesto por once temas, con cuatro singles adelanto. El primero y más impactante fue “Reaching out to you”, una canción que habla de buscar la conexión real con los demás y que llegó acompañado de un videoclip, dirigido por David Iñurrieta.

Después asombró con “I live in a boat” y su vídeo en riguroso directo. Describe el sentimiento de estar aislado del mundo como una decisión personal y no por una cuestión de salud pública.

El sencillo «Love you til I die», canción que abre el álbum, fue su tercer adelanto, acompañado de un excepcional videoclip dirigido por Asier Etxeandia en el que trabajó gente como La Caña Brothers, Ana Locking o Gema Polanco. Una canción que habla de amor incondicional y de la amistad radical. “Tiene su gracia, al final acabé utilizando la grabación del iPhone de guitarra y voz del día que la escribí” añade Maika.

Su último single hasta la fecha ha sido «Scared of dirt», que incluye coros de Vetusta Morla y que muestra el gusto que tiene el gran público por la música “agradable” y “que no ofenda”. Está acompañado de un videoclip de la artista cordobesa Beatriz Sánchez.

Además hoy, coincidiendo con la publicación de «MKMK», ha lanzado el vídeo de «Purpose». «Es una oración a levantarse de la cama cada día con un propósito que te guíe. La escribí en una época de crisis creativa, pero al final quedó un tema muy vivo, con un sabor new wave y arreglos robóticos y envolventes» comenta.

Adicionalmente, «MKMK» pretende ser un disco exento de plástico, llegando a las tiendas que se lo han permitido sin el retractilado habitual. Además, Maika ha donado un 10% de los beneficios de la preventa a la causa ecológica www.bosquessostenibles.com, para así compensar la huella de carbono de la fabricación y distribución de los formatos físicos. «Es esencial para mí que mi profesión de músico no sea perjudicial para el medio ambiente. No quiero contribuir a empeorar la situación climática. Quiero, aunque sea humildemente y para mi propia tranquilidad, contribuir al cambio» afirma.

Nacida en Palma de Mallorca hace 38 años, Maika Makovski no es una artista predecible. Su increíble talento musical, la multitud de influencias que atesora y la urgencia de su espíritu en constante búsqueda, hacen de ella un nombre verdaderamente único en la música actual. Desde el despegue de su carrera con 20 años, se ha mantenido fiel a sus raíces y a la vez ha perseverado de manera incansable en la búsqueda de su carácter propio. Maika es músico multinstrumentisa, actriz, presentadora, artista visual, compositora y activista que lucha por la emergencia ecológica. Atesora nueve discos de estudio, un directo, bandas sonoras de teatro y cine, giras que le han llevado a tocar en Europa, Estados Unidos y Latinonamérica y, aún con todo, aborda esta nueva etapa con la seguridad y la alegre convicción de que esto no es más que el principio.