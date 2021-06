El vídeo de turismo de reuniones «Jane meets Madrid» logra otros dos premios internacionales

Aún no se han cumplido tres meses desde su estreno y el vídeo promocional del turismo de reuniones madrileño Jane meets Madrid. A path to a unique experience acaba de lograr otros dos nuevos premios internacionales. La pieza, producida por el Área Delegada de Turismo para poner en valor la capacidad de la capital como sede de grandes encuentros profesionales, ha sido reconocida con el galardón de oro en la categoría MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) de los festivales de Cine Turístico de África y Turquía.

Dos premios que se suman al obtenido en la 21ª edición del festival de cine turístico The Golden City Gate de Berlín, que logró el mismo día de su presentación oficial, el pasado 17 de marzo en la asamblea anual de socios de Madrid Convention Bureau (MCB). Unos resultados que mantienen a Madrid como líder absoluto en la categoría de turismo de reuniones del ranking global de 2021 del Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT), el circuito que reúne a los mejores festivales de cine de turismo del mundo en cuatro continentes, dando visibilidad a los mejores videos de este segmento.

Jane meets Madrid es una pieza que promueve la imagen de Madrid a nivel internacional como uno de los grandes destinos urbanos para el turismo de reuniones. El video destaca dos de los principales valores de la capital en este aspecto: su oferta diversa y de calidad a la hora de acoger cualquier tipo de evento y el compromiso de todos los profesionales que integran la industria turística madrileña.

En este sentido y puesto que el vídeo se realizó a iniciativa y en colaboración del sector turístico de la capital, el premio del festival de Turquía ha sido recogido por Madrid Convention Bureau y el representante de una de las empresas madrileñas promotoras y participantes en la pieza. Rías Baixas, La Palma y Valencia han sido otros de los destinos españoles premiados en esta edición del festival en la misma categoría que Madrid y Extremadura e Ibiza han obtenido sendos galardones en la sección de destino turístico regional del festival.

Madrid, referente en videos turísticos promocionales

Con este tipo de producciones, el Área Delegada de Turismo sigue posicionándose como un destino urbano de referencia en la creación de videos turísticos promocionales, una herramienta fundamental en esta nueva etapa de la industria que contribuye a promover las marcas turísticas y la reactivación del sector de los viajes.

Este video promocional de Madrid como destino turístico MICE va en línea con algunos de los ejes principales del nuevo Plan Estratégico de Turismo de la capital, que identifica el turismo de reuniones como uno de los principales servicios especializados que contribuyen a situar a Madrid en el liderazgo turístico y que apuesta también por la colaboración público-privada. Muestra de esto último es, además, Mice Meets Madrid, un video complementario con las entrevistas de los participantes en esta pieza que se centra en dar a conocer la realidad del sector en el momento de su grabación.

Una experiencia única en Madrid

La pieza es una recreación ficcionada de la visita de inspección de una agencia a Madrid y de su experiencia en la organización y la celebración de su evento en la ciudad. Una historia en primera persona centrada en la experiencia de Jane y su proceso de elección de hoteles, salas de reuniones y propuestas para organizar algunas de las citas del encuentro y que muestra el esfuerzo realizado por la capital para adaptarse y cumplir con todos los protocolos y medidas de seguridad recomendadas.

La labor realizada por el MCB como organismo especializado en la promoción de la capital como destino de reuniones profesionales, la profesionalidad y acogida de los integrantes de la industria turística madrileña y aspectos únicos de Madrid como su clima, sus increíbles rincones o su gente son otros de los aspectos que forman parte del singular viaje de Jane a Madrid. Una experiencia que le permite celebrar su evento con todas las garantías de éxito y que hace que se lleve a la ciudad en su corazón.