Perú/ Viajando en tiempos del Coronavirus: Madrid-Lima

Son tiempos difíciles para viajar, pero ello no es óbice para no hacerlo. A pesar del “frenazo” que pegó el planeta a principios del 2020, este 2021 se presenta como la gran reapertura del turismo internacional y Perú se sitúa como uno de los grandes destinos que no hay que perderse.

¿ES UNA LOCURA VIAJAR A PERÚ?

Según informa Médicos Sin fronteras, Perú es oficialmente el país del mundo más afectado por COVID-19.

“Actualmente, el número total de muertes a causa de la enfermedad es superior a 180.000, es decir, 2,5 veces más que el recuento anterior (69.300). Perú registra ahora el mayor número de fallecimientos por COVID-19 en el mundo por cada millón de personas y se sitúa como el quinto país con más muertes en términos absolutos”.

Con estas estadísticas viajar a la otrora tierra de los Incas sería una auténtica locura, pero no es así. Y prueba de ello es que nosotros lo hicimos.

Es cierto que la cosa no está como para tirar cohetes, pero tampoco es el apocalipsis. Recordemos que no hace mucho en Madrid los hospitales se encontraban colapsados, nos moríamos sin apenas atención y en el peor de los casos no había ambulancia que nos recogiera de casa.

MADRID-LIMA

Decididos a visitar Perú, nos embarcamos en un vuelo de Air Europa rumbo a Lima. Las casi doce horas que duró el trayecto se pasaron… «volando». La mascarilla era obligatoria, y los protocolos de seguridad, estrictos.

Lo curioso es que que en el 787 Dreamliner no había extranjeros, salvo Ileana, de nacionalidad española, mi compañera en esta atípica expedición.

Actualmente uno de los inconvenientes que te puedes encontrar si decides viajar a Perú, es que las frecuencias Madrid-Lima se han reducido drásticamente y sólo es posible -por ahora- pillar un vuelo a la semana en ambas direcciones. Con la llegada de la temporada alta aumentará, según el portal de la citada compañía aérea.

REQUISITOS PARA ENTRAR EN EL PAÍS

Según el portal del Consulado General del Perú en Madrid. para ingresar al país andino es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1.- Resultado negativo de prueba molecular (PCR o antígena), emitido dentro de las 72 horas antes del embarque. Menores de 12 años, solo deben presentar un certificado médico de buena salud.

2.- Llevar mascarilla y escudo facial para su uso durante el vuelo.

3.- Completar y descargar el formulario electrónico de Declaración Jurada y autorización de geolocalización en línea del Ministerio de Salud. Es obligatorio presentar el QR de dicha declaración, ya sea en formato impreso o digital, para poder embarcar: : https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ Cabe señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos antes mencionados impedirá que el pasajero pueda abordar el vuelo hacia Perú.

SEGURO COVID

Algo que creo que es indispensable llevar consigo si vas a visitar Perú, es contar sí o sí, con un seguro de viajes, o los llamados «Seguro de viaje Covid».

No es lo mismo enfermarse en Madrid que hacerlo en cualquier ciudad del Perú. Y no es por despreciar su sistema sanitario, sino porque sus hospitales se encuentran colapsados en estos momentos. Nosotros nos agenciamos un Seguro IATI Estrella, por si las moscas, que cuenta con una cobertura en gastos médicos de 1.000.000€ y los límites más elevados en todas las coberturas. Nunca se sabe.

Tras casi doce horas de vuelo llegamos a Lima, momento en el cual tuvimos que cubrirnos la cara con un «escudo facial», obligatorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y en cualquier terminal aéreo del país.

Emocionados, exclamamos al cielo: ¡Hola, Perú!

Nos espera casi un mes de viaje continuo que nos llevará por lugares tan diversos y espectaculares como la Jungla del Amazonas, Iquitos, Cusco, Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas; Puno y el Lago Titicaca, el más alto y navegable del mundo; las famosas Islas flotantes de Los Uros; Arequipa y sus valles de volcanes; el Cañón del Colca, el más profundo del planeta; Paracas, uno de los balnearios más pintorescos del país; las Islas Ballestas, una suerte de mini-Galápagos, que atesora una fauna increíble y es una de las grandes atracciones del sur peruano. Y no puedo olvidar mencionar nuestro paseo a bordo de unos tubulares sobre las gigantescas dunas del desierto de Paracas, una experiencia increíble. Y por último, Lima, la otrora Ciudad de los Reyes y capital del Perú.

Próximo capítulo: «Iquitos: rumbo a la Jungla del Amazonas»