Peruanos se manifiestan en Madrid en contra de la llegada del Comunismo al Perú

Decenas de peruanos se reunieron este domingo, 27 de junio de 2021, en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra el «fraude» electoral en su país, perpetrado en su opinión por el bando del candidato presidencial izquierdista, Pedro Castillo, y para solicitar que «todos» los votos sean contados.

Con gritos de «democracia sí, comunismo no» y alguno de ello vestido con la camiseta de la selección nacional de fútbol, los peruanos se reunieron en el corazón de la capital de España, cuando se cumple ya dos semanas de las elecciones presidenciales en su país sin resultados definitivos a la vista.

Por ahora, el recuento deja a Castillo como el candidato más votado, pero se desconoce cuándo la corte electoral promulgará al ganador, mientras su contrincante de derecha, Keiko Fujimori, ha solicitado anular cerca de 200.000 votos y clama por un supuesto «fraude en mesa».

«Las elecciones no están acatando lo que deberían acatar porque democracia es poder hacer valer el derecho de las personas y cuando hay un fraude no se ve eso, y lógicamente no apoyamos al comunismo».

Reclaman a las organizaciones electorales el recuento «televisivo» y que el voto de todos cuente.

«Estamos defendiendo la democracia. No porque estamos lejos no nos importa la democracia».

«Yo acepto (un ganador) si todo es en orden y cuentan los votos, pero por favor que prevalezca la democracia», agregó.

Instan a la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE) y al Jurado Nacional Electoral (JNE) a «hacer prevalecer el voto verdadero».