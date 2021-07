Leopoldo López: «Regresaremos a Venezuela y seremos parte de la construcción del país que nos merecemos»

Periodista Digital entrevistó en Madrid al líder político y opositor venezolano, Leopoldo López, quien denunció la nueva ola de persecución del régimen de Nicolás Maduro en contra de los dirigentes de la alternativa democrática venezolana y sus familias. Ver vídeo

“La dictadura tiene la intención de callarnos. Por eso pretendieron llevarse al Presidente Juan Guaidó y por eso secuestraron al diputado Freddy Guevara. Y todo esto lo hicieron, estando una Comisión de Inspección y Observación de la Unión Europea en el país, lo cual hace que quede más que claro que en Venezuela no hay respeto por los DDHH”, aseguró López, luego de mencionar los casos de persecución a distintos dirigentes políticos porque, como expresó: “La persecución de Nicolás Maduro no es individual, porque al no conseguir a los líderes, hostigan y secuestran a sus familias”.

Ante estos hechos, López ha insistido en que es imprescindible el compromiso de la Comunidad Internacional: “Nosotros esperamos, de los países democráticos de Europa y de América, que nos acompañen en este tránsito hacia la democracia y la libertad de nuestro país. En especial, España, que con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores tiene, una vez más, la oportunidad de liderar ese proceso en el que logremos llegar a unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela y eso solo podemos conseguirlo en unidad dentro y fuera del país”, manifestó.

“La dictadura pretende dividirnos, pero nosotros la enfrentamos en Unidad. Nicolás Maduro ha tenido una estrategia permanente para dividir a los sectores democráticos y a los venezolanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos, pero no puede ser una unidad para mantener a Maduro en el poder, debe ser para salir de la dictadura y eso requiere coraje, valentía y determinación. Nosotros trabajamos todos los días por la unidad y asumimos nuestra responsabilidad en lo que nos toca y hacemos un llamado a la comunidad internacional a que promueva la unidad de los factores políticos y sociales que buscan la libertad de Venezuela”, expresó.

Con respecto a la solicitud de extradición del régimen, López ha reiterado que se ha puesto a disposición de las autoridades españolas, a través de un escrito presentado ante la Audiencia Nacional el pasado 22 de abril, y que “Cualquier extradición a Venezuela, va a tener unas consecuencias muy graves, porque el destino de cualquier persona extraditada, va a ser la cárcel, la tortura y probablemente la muerte, como ocurrió con el concejal Albán y con el Capitán Acosta Arévalo, porque la dictadura de Nicolás Maduro persigue, encarcela y asesina a los presos políticos de Venezuela. Espero que ninguna extradición se lleve a cabo, porque sería un regalo para Maduro y le daría un ápice de legitimidad al régimen”.

López también hizo referencia a la situación de Cuba, reiterando que es una tiranía. “Cuba, como Venezuela, es una tiranía porque lo que hay es arbitrariedad. Las opiniones de que Cuba o Venezuela no son una dictadura, lo que hacen es relativizar las democracias en América Latina y Europa. Se normaliza el autoritarismo, la arbitrariedad, la violación de DDHH y la vocación de perpetuarse en el poder. Lo que ocurre en Cuba, afecta a Venezuela y lo que ocurre en Venezuela, afecta a Cuba”, finalizó.