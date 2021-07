Miggi lanza en streaming su primera canción de reggaetón titulada “Dime”

El cantante y productor español Miggi ha demostrado esta mañana que no le importa moverse por géneros musicales fuera de lo que acostumbra, que es el trap. Esta medianoche, el joven lanzó en las plataformas de streaming su primera canción de reggaetón, titulada “Dime”.

Hace ya meses que Miggi comenzó a producir sus propias canciones, y en esta ocasión el artista se ha atrevido con un tema de reggaetón. Según cuenta, ha sido él mismo quien ha escrito la canción, ha compuesto la instrumental, la ha grabado y la ha mezclado y editado.

De esta manera, la canción se convierte en una obra unipersonal en la que el cantante se muestra confundido ante ciertas circunstancias que ha atravesado recientemente, y le pregunta a la vida qué es lo que se espera de él. “Es la primera canción de reggaetón que hago, pero no será la última. Me he divertido mucho haciéndola, y en unas semanas lanzaré la siguiente.” – comenta Miggi.

La instrumental está basada en un piano caribeño compuesto por Miggi, sobre el cual se encuentra la batería que se suele utilizar en el reggaetón. Para evitar la monotonía, el ahora productor confiesa que ha jugado con una modificación dinámica del volumen de ciertos elementos para que suenen diferentes a lo largo de la canción. De momento la obra sólo está disponible en las plataformas de streaming, pero a lo largo del día también estará disponible en youtube.