Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos de «No viajar a España debido al COVID-19»

Estados Unidos ha vuelto a recomendar «no viajar» a España debido al empeoramiento de la pandemia, que ha llevado a las autoridades estadounidenses a situar al país en el máximo nivel de riesgo.

«No viaje a España debido al COVID-19», recoge un aviso de viaje emitido este lunes por el Departamento de Estado, de acuerdo a una alerta enviada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En concreto, las autoridades estadounidenses han subido a España al «nivel 4», el máximo, por el riesgo «muy alto» del coronavirus en el país. El Departamento de Estado ha llamado también a actuar con «mayor cautela» en España «debido al terrorismo y los disturbios civiles».

Además de España, Estados Unidos ha elevado este lunes al máximo nivel de riesgo por la COVID-19 a países como Chipre, Portugal, Kirguistán o Cuba.

Asimismo, ha incluido en el «nivel 3» de riesgo a Israel, Armenia, Croacia o Hungría, en distintos avisos en los que insta a «reconsiderar» el traslado a estos países por la pandemia o restricciones relacionadas con la misma.

Según el informe publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad de España, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 700,10 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 677,67 notificado el viernes pasado por el departamento dirigido por Carolina Darias.