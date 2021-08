8cho y Álex Roy, estrenan nueva canción «Ganas»

Cuando dos artistas se identifican con su arte, la magia fluye de una forma poderosa. Eso es lo que les ha ocurrido a 8cho y Álex Roy, quienes han lanzado «Ganas», una canción que a los pocos días de haberse estrenado su vídeo en YouTube, ha sobrepasado las 200.000 vistas, lo que constituye un espaldarazo sin discusión a dos jóvenes que no paran de hacer música, y que tienen claro que para alcanzar el éxito solo la constancia vence al fracaso.

La canción, que fue grabada y producida en la ciudad de Medellín por el propio Álex Roy, es un perreito suave, elegante, y con la cadencia del reggaeton colombiano, ese que es una huella indeleble cada vez que suena en cualquier calle del mundo, y que invita a perrear hasta el suelo, y con el bajo rompiendo, su fuerza se apodera de nuestros cuerpos y sentidos.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que «Ganas» es un palo, y los éxitos hay que apoyarlos siempre, porque detrás de su esencia, hay muchas horas de creación, y ante todo, ilusión por lograr llegar a los fanáticos, esos que encumbran o destronan a los artistas. En el caso de 8cho y Álex Roy su ruta trazada está cada vez más orientada hacia un solo objetivo: construir con sus canciones historias que cautiven a un público exigente que valore siempre la calidad y el esfuerzo.

DESCUBRAMOS A 8CHO

El verdadero nombre de 8cho es José Antonio Júnior Martínez, un joven nacido en Barquisimeto (Venezuela), que desde los 7 años vive en Nápoles (Italia). Resumiendo su biografía: 8cho es más italiano que la pizza, pero también es más venezolano que la arepa. Esta conjugación de nacionalidades, de acentos e historias dan como resultado un tutifruti de emociones, sabores y ritmos.

Y es que 8cho viene con todo; detrás de él hay un equipo de trabajo que no deja al aire ningún detalle, y que no tiene duda del futuro prometedor de este joven artista que sueña con conquistar la estrellas, y si hace falta la luna.

Su primer éxito fue “Flow nuevo”, canción que el propio J Balvin respaldó a través de las redes sociales, para luego seguir con «La ley»; estas dos canciones han sido el principio de una carrera que no tiene vuelta atrás.

¿QUIÉN ES ALEX ROY?

Álex Roy es un músico polifacético: compone, toca piano, produce y canta con la fuerza de esos artistas jóvenes que sueñan con alcanzar las estrellas. El colombiano es un carismático y humilde cantante que no le teme a arriesgarse y vivir nuevas experiencias. Su paso por la música no ha sido fácil, pero gracias a su fuerza de voluntad y entrega este joven se perfila desde ya como un grande del género urbano.

Roy ha colaborado en muchos proyectos de intérpretes consagrados como Nicky Jam, Farina, Alberto Style, Baby Rasta y Gringo. También ha trabajado con Yandar y Yostin, Wolfine y Riko, entre otros.

En 2013 Álex Roy se lanzó como solista de la mano de la compañía Barones Musik y presentó su primer sencillo, ‘La pena’, y desde entonces no ha dejado de trabajar. Su unión con 8cho ha sido la excusa perfecta para seguir rompiendo, y con «Ganas», no hay duda de que ambos no darán su brazo a torcer en sus carreras.

LA BENDICIÓN DE J BALVIN

Para nadie es un secreto la fuerza de J Balvin en el mundo de la música urbana. Los nuevos talentos saben que si Balvin les da su bendición, eso significa que muchas puertas pueden abrirse, y si a ello le agregas el subidón de adrenalina que esto significa, las ganas de querer trabajar mucho más aunan el camino para poder cristalizar los sueños.

Esto le ocurrió a 8cho cuando el director de «Flow Italiano», Rafa Ammendola, descubrió que Balvin le había dado un like al vídeo de pocos segundos de su primer estreno musical que lleva por título «Flow nuevo» y que el joven artista había colgado en su Instagram. Esta nueva promesa de la música urbana contó que «solo fue un like, pero me siento feliz por haber llamado la atención de un ser humano y músico increíble al que admiro mucho. Esto significa que el sonido y la fuerza de «Flow Nuevo» le gustó» a Balvin, hecho que me honra y me motiva a darlo todo».