Messi, uno de los últimos genios del fútbol mundial, se despide llorando del Barcelona FC

Fue entrar en la sala de prensa, acercarse al estrado, ver el micrófono y Leo Messi no aguantó las lágrimas. Rompió a llorar como el niño que era cuando con apenas 13 años llegó al Barça. Ni siquiera había comenzado su discurso. No era capaz de pronunciar palabra. Compungido, entre sollozos, tenía que esconder su cara tras un pañuelo de papel.

Ha sido una rueda de prensa larga donde, contra pronóstico, el mejor jugador del mundo, para muchos, durante una década, ha respondido extenso, calmado y muy emocionado. «No sé si puedo hablar. Estos días estuve dándole vueltas sobre qué decir. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, no estoy preparado».

El crack argentino ha iniciado su discurso reiterando que él quería continuar de azulgrana, pero la deuda del club y las exigencias de La Liga han imposibilitado sus deseos. «El año pasado, después del día del burofax, si que estaba seguro de irme. Pero este año no. Mi familia y yo nos queríamos quedar»,

«Había bajado el 50% de mi ficha y habíamos cerrado el contrato, no se me pidió nada más. Eso que se dice que me ofrecieron bajarme un 30% más es mentira»

«Es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchos momentos duros, muchas derrotas, pero al día siguiente tenías revancha. Ahora no, ya no hay vuelta atrás, esto se termina»

«Me queda la espina de haber conseguido otra Champions, la tuvimos cerca. La semifinal de Liverpool, la semifinal contra el Chelsea cuando estaba Pep… nos quedó la sensación de que una más podríamos haber conseguido».