¿Cuáles son las medidas actuales para viajar a República Checa?

La República Checa, en relación con el avance del proceso de vacunación en casi todos los países del mundo, modifica las condiciones de entrada de los turistas extranjeros procedentes sobre todo de los países miembros de la Unión Europea. Se ajustan al nivel de riesgo de contagio del país de la procedencia del viajero. Actualmente se distinguen en Europa cuatro niveles de cuatro colores diferentes (el mapa aquí). Los requisitos que deben cumplir los turistas españoles que viajan desde España (incluyendo las Islas Canarias y Baleares):

1.- Al inicio del viaje y en transporte público (avión, autobús, tren):

a) Rellenar el el formulario de llegada

b) Realizar un test PCR al inicio del viaje (con antelación máxima de 72 horas). NO ES VÁLIDA la prueba rápida de antígenos. EXENTAS las personas vacunadas y con el justificante médico de haberse contagiado y también los menores de 6 a 12 años.

c) En caso de sospecha de contagio, someterse a pruebas propuestas por el personal cualificado para descartarlo

El certificado de vacunación:

Expedido por cualquier país-miembro de la UE debe incluir: los datos identificativos, tipo de vacuna, fecha de aplicación, órgano de expedición del certificado que confirma lo siguiente:

A) La vacuna de dos dosis: mín. 14 días desde la aplicación de la 2ª dosis

B) La vacuna-monodosis: mín. 14 días desde su aplicación

Hasta el 12 de agosto válido el certificado original emitido por el centro de vacunación (ejemplo).

A partir del 12 agosto permitido viajar SOLAMENTE con el certificado covid digital de la UE (información sobre el certificado covid en este enlace)

El justificante médico: con un mínimo de 14 y máximo 180 día desde el día de la prueba positiva de covid.

2.A – Al llegar a la República Checa- solamente las personas NO VACUNADAS y mayores de 12 años:

a) Repetir la prueba PCR entre los días 5 y 14 de la estancia

b) Realizar un autoconfinamiento hasta el momento de presentar el 2º test negativo

2.B – Al llegar a la República Checa- los menores entre 6 y 12 años:

a) Realizar la prueba PCR inmediatamente y hasta el 5º día tras la llegada al país (recomendamos pedir cita con antelación, por ejemplo en el aeropuerto de Praga)

3.- Al viajar en transporte privado (coche, autocaravana, moto)

a. Al entrar al país, exento de las pruebas

b. Según la edad de los viajeros, regirse por las las pautas del punto 2.

Los resultados de la prueba PCR:

a) Se envían por SMS en plazo de 24 – 48 horas (suele tardar menos)

b) Se deben comunicar (mediante email) a la Subdirección de Higiene de la República Checa que contactó con el viajero tras enviar el formulario de llegada

c) Tienen validez de 7 días

De las pruebas de presencia de SARS-CoV-2 exentos:Los menores de 6 años y los menores de edad con discapacidad intelectual

Los turistas que solamente transitan por la República Checa y su permanencia no supera las 12 horas en el territorio checo

Las condiciones de viaje de los países procedentes de América Latina:

Brasil, Colombia, Paraguay y Perú se consideran países de extremo riesgo, los demás países de América Latina de muy alto riesgo y no están permitidos los viajes con fines de turismo a los ciudadanos de países fuera de la Union Europea.

El uso de la mascarilla en el territorio de la República Checa:

En los lugares de mayor riesgo (transporte público, hospitales, farmacias, tiendas, restaurantes, museos y galerías, aeropuerto) es imprescindible usar la protección más efectiva de tipo N95, FFP2, FFP3. Está prohibido el uso de mascarilla de tela (casera). En caso de usarla, deben ponerse dos capas para una protección más eficiente.

Los menores de 6 a 15 años no tienen obligación de llevar los respiradores. Han de usar las mascarillas homologadas. Los menores de 6 años están excluidos del uso obligatorio.

El interior de los edificios (excepto las viviendas o zonas privadas de alojamiento como por ejemplo una habitación del hotel) y en el exterior si no se puede asegurar la distancia de 1,5 o más metros entre personas. La mascarilla no es obligatoria para realizar deporte al aire libre, al vistar las piscinas, los spas o parques acuáticos.

La distancia de al menos de 1,5 metros y el frecuente lavado de manos junto con la utilización de los geles desinfectantes son otras dos medidas imprescindibles para erradicar el coronavirus.

Más información en el portal del Ministerio de Sanidad de la República Checa o en la página de la Embajada de la República Checa España.