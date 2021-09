Maya Jane Coles edita su primera cara triple con Night Creature

La premiada reina japonesa de la electrónica underground, Maya Jane Coles, regresa en 2021 con nueva música en el formato de un lanzamiento AAA triple, para empezar el mes de septiembre. Night Creature / Survival Mode & Need son los primeros tracks que avanzan el nuevo álbum “Night Creature”, que se publicará el 29 de octubre via I/AM/ME

Escrito, producido, mezclado y realizado por Maya con la colaboración en las voces de invitados como Julia Stone, Lie Ning, Claudia Kane y Karin Park, el quinto álbum de estudio de Maya, Night Creatures es el antídoto para nuestra reciente experiencia colectiva, una estela del seductor mundo que vuelve a la vida después de la oscuridad. “Cuando se trata de mi manera de crear música, he sido siempre una criatura de la noche. Mi creatividad suele multiplicarse en las horas pacíficas cuando todo a mi alrededor está parado y me siento completamente en mi propio mundo. Entonces por otro lado, en el club, la noche puede transformarse en algunos de los momentos mas energéticos y extáticos. Para mí, Night Creatures hace confluir estos momentos, cruzando de la oscuridad a la luz, de la melancolía a la energía, la música que mas me gusta hacer. Los increíbles colaboradores vocales que han trabajado en el álbum elevan mi música a otro nivel en este trabajo. Es un álbum en el que he trabajado por mas tiempo que ninguno de los anteriores, por lo que estoy muy contenta de poder finalmente esta música con el mundo, esperando que todos lo disfruten tanto como yo lo hago!

Actuando prácticamente en todas partes, desde la Tate Modern al MOMA, estadios, grúas, parkings de hoteles, puentes, desiertos, desfiles de moda, montañas, campos de barro, playas, sin mencionar los clubs más prestigiosos del mundo, una productora/Dj/Erudita, es aún uno de los héroes más enigmáticos en la industria musical. Maya ha producido remezclas de una gran cantidad de artistas desde Depeche Mode a Ella Fitzgerald, ha sido sampleada por Katy Perry y Nicki Minaj y colaborado con Tricky, Peaches o Young M.A. en su propio álbum.

See Maya Jane Coles live:

Eastern Electrics Festival London Sábado 28 agosto 2021

Riverside Festival Glasgow Viernes 3 septiembre 2021

Fabric: HE..SHE.THEY London Sábado 11 septiembre 2021 (London Pride Weekend)

Mint Festival Leeds Sábado 25 septiembre 2021